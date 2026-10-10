لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن اظهار کرد: اجرای دقیق تکالیف قانونی در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پاسخگویی به مطالبات مردم، ضرورت تسریع در پرداخت این تسهیلات را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: عملکرد بانک‌ها در این حوزه باید متناسب با مسئولیت‌های قانونی آن‌ها و با توجه به تأثیر مستقیم این تسهیلات بر زندگی مردم ارزیابی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی اداره‌کل امور زنان و خانواده و اداره‌کل ورزش و جوانان استان، علاوه بر وضعیت اعتبارات و میزان پرداخت‌ها، برخی موانع ساختاری، اداری و فنی را نیز مشخص کرده است؛ موانعی که بخشی از آن‌ها به فرآیندهای اجرایی، نحوه پذیرش پرونده‌ها و تفاوت رویه بانک‌ها بازمی‌گردد.

تأکید بر وحدت رویه در دریافت تضامین

پورعلی با اشاره به گزارش‌های میدانی درباره مطالبه تضامین متفاوت و اعمال رویه‌های سلیقه‌ای در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: بانک‌ها باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی عمل کنند و از مطالبه تضامین خارج از مقررات یا ایجاد موانع مضاعف برای متقاضیان بپرهیزند.

وی خواستار هماهنگی بیشتر بانک‌ها برای ایجاد وحدت رویه در پذیرش تضامین و تکمیل پرونده‌ها شد و تأکید کرد این موضوع باید در شورای هماهنگی بانک‌های استان بررسی و پیگیری شود.

ضرورت شفافیت در عملکرد بانک‌ها

معاون استاندار لرستان همچنین با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی و بررسی وضعیت منابع و اعتبارات آن‌ها گفت: میزان منابع تخصیصی، اعتبارات ابلاغی، پرداخت‌های انجام‌شده و تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در صف انتظار باید به‌صورت شفاف اعلام شود.

وی با اشاره به تشکیل تیم نظارت و پایش در دبیرخانه ستاد استانی جمعیت افزود: این تیم با هدف بررسی میدانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، شناسایی موانع اجرایی و انعکاس نتایج به مراجع مسئول برای پیگیری و تصمیم‌گیری تشکیل شده است.

پورعلی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد بانک‌ها نباید صرفاً به دریافت گزارش‌های آماری محدود شود، بلکه باید به شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیندها، تسریع در پرداخت تسهیلات و کاهش صف انتظار متقاضیان منجر شود.

ارزیابی عملکرد بانک‌ها و پیگیری مصوبات

وی با تأکید بر ضرورت تحرک بیشتر شبکه بانکی استان برای اجرای تکالیف قانونی اظهار کرد: سازوکارهای مؤثر ارزیابی عملکرد بانک‌ها و ابزارهای تشویقی و اصلاحی متناسب با نتایج ارزیابی‌ها باید فعال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به تأکید استاندار بر تسریع در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات مردم خاطرنشان کرد: نتایج ارزیابی عملکرد بانک‌ها باید به‌صورت مستند ارائه شود و تعامل دستگاه‌های اجرایی با بانک‌هایی که عملکرد مؤثرتری در پرداخت تسهیلات دارند، در چارچوب ضوابط و با هدف تسهیل ارائه خدمات به مردم تقویت شود.

پورعلی در پایان بر پیگیری مصوبات جلسه، رفع موانع موجود، افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و کاهش صف انتظار متقاضیان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تأکید کرد.

در این جلسه، فاطمه ایرانی، مدیرکل امور بانوان استانداری و دبیر ستاد جوانی جمعیت استان، به همراه جمعی از مسئولان بانک‌های استان حضور داشتند.