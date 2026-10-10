افت فشار آب در برخی مناطق یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی گفت: به دلیل انجام عملیات تعمیراتی در شبکه آبرسانی، برخی مناطق شهر یاسوج روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، از ساعت ۱۱ تا ۱۵ با افت فشار یا قطعی موقت آب مواجه می‌شوند.

وی افزود: این عملیات محدوده‌های زیر پوشش مخازن معصوم‌آباد و تپه‌دراز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از شهروندان ساکن در این مناطق درخواست می‌شود تمهیدات لازم را برای تأمین آب مورد نیاز خود در نظر بگیرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محدوده‌های تحت تأثیر تعمیرات شبکه اظهار کرد: در محدوده مخزن معصوم‌آباد، شهرک جهاد، بلوار باقرخان، خیابان ساحلی، بلوار جمهوری، خیابان شهید منتظری و مناطق اطراف آن با افت فشار یا قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.

رضایی ادامه داد: همچنین ساکنان محدوده مخزن تپه‌دراز، گلستان‌ها و برخی نقاط بلوار شهید مطهری نیز در مدت اجرای عملیات تعمیراتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

وی از شهروندان خواست پیش از آغاز عملیات، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند و با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، همکاری لازم را با مجموعه آب و فاضلاب داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد ضمن عذرخواهی بابت اختلال احتمالی در تأمین آب، از تلاش برای انجام تعمیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بازگشت شرایط آبرسانی به وضعیت عادی خبر داد.