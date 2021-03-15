ماشاالله پروین بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح سراسری کوچ با رویکرد سبک زندگی سالم در سراسر کشور و به تبع آن در استان کرمانشاه از ابتدای سال جاری در استان اجرایی شده است.

وی افزود: بر این اساس قد و وزن تمامی دانش آموزان استان کرمانشاه به همکاری معلمان ورزش و خانواده‌ها اخذ و شاخص توده بدنی(BMI) به دست آمده در سامانه سناد ثبت گردیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: در شاخص BMI، از محدوده ۱۸.۵ الی ۲۵ وزن متعادل محسوب می‌شود اما این محدوده برای سنین مختلف ممکن است متفاوت باشد و از محدوده ۲۵ تا ۳۰ شخص دارای اضافه وزن و از ۳۰ به بالا فرد دارای چاقی خطرناک است و خطر ابتلاء به بیماری دیابت و فشار خون و… در این افراد بیشتر است.

پروین بیان کرد: تا قبل از شیوع ویروس کرونا ۲۱ درصد دانش آموزان دچار اضافه وزن بودند اما شیوع کرونا این آمار را به ۳۱ درصد افزایش داده است.

وی با اشاره به دلایل اضافه وزن دانش آموزان گفت: ۳۰ درصد دانش آموزان کرمانشاهی دارای اضافه وزن هستند و کاهش فعالیت‌های بدنی و استفاده بیشتر از شبکه‌های مجازی در افزایش وزن دانش آموزان مؤثر بوده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در گذشته اضافه وزن در دانش آموزان پسر نسبت دختران کمتر بوده اما هم اکنون به دلیل کاهش فعالیت‌های ورزشی اضافه وزن پسران از دختران بیشتر شده است.

پروین افزود: در اسفند ماه مجدد وزن و قد دانش آموزان اندازه‌گیری شد و دانش آموزانی که موفق به کاهش وزن شده‌اند یک اصله درخت به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی به نام آنها کاشته شد.