رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران با آیت الله ری شهری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) دیدار کرد. آیت الله محمدی ری شهری، ضمن خیر مقدم به حضور میهمانان، با توجه به تعامل دوستانه ایران و عراق، بر ارتقا سطح تعاملات و همکاری دو کشور در راستای توسعه فرهنگی و آموزشی در حوزه علوم قرآن و حدیث تاکید کرد.

در این دیدار که با حضور حجت‌الاسلام عبدالهادی مسعودی، رئیس دانشگاه قرآن و حدیث و دیگر مسئولین مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، موضوع جذب دانشجویان عراقی و عرب زبان و تبدیل دانشگاه قرآن و حدیث به دانشگاه منطقه‌ای، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این دیدار با توجه به امکانات دانشگاه قرآن و حدیث، موضوع صدور مجوز جذب دانشجویان عراقی توسط وزارت آموزش عالی عراق مورد بررسی و موافقت کلی قرار گرفت.

در پایان رایزن فرهنگی سفارت عراق ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای مسئولین دانشگاه قرآن و حدیث و موافقت با این طرح اظهار کرد که ان شاءالله با بررسی ظرفیت‌های موجود این امر پیگیری و محقق خواهد شد.