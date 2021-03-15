به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر دوشنبه در ششمین اجلاس استانی نماز با رویکرد پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد با حضور محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در اراک برگزار شد، افزود: فرهنگ سازی نماز نیازمند حرکت همه جانبه در میان اقشار و استفاده از ابزارهای روز است.
استاندار مرکزی بیان کرد: موضوع این دوره از اجلاس نماز، پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد اختصاص پیدا کرده که پیوند آنها میتواند در نهادینه کردن فرهنگ نماز، ترویج سبک زندگی اسلامی و ارتقای معرفت تأثیر و نقش بسزایی داشته باشد.
فرهنگسازی نماز نیازمند حرکت همه جانبه است
آقازاده خاطرنشان کرد: فرهنگسازی نماز نیازمند حرکت همه جانبه در میان همه اقشار و استفاده از ابزارهای روز است.
وی افزود: فرهنگ نماز باید از بدو دوران کودکی ترویج یابد و دانشگاه و محیطهای کار باید به گونهای باشد که باور نماز را تثبیت کند و ترویج فرهنگ نماز در سطح جامعه خود سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی است و در دوران حاضر که دوران احاطه جامعه توسط انواع آسیبهای اجتماعی است، برای پیشگیری از ابتلای نسل آینده و حتی نسل امروز، راهی مطمئنتر از پیوند مدرسه مسجد و خانه وجود ندارد.
ترویج فرهنگ نماز علاوه بر آموزش نیاز به الگو دارد
استاندار استان مرکزی تصریح کرد: نگاهها در حوزه نماز باید علاوه بر آموزش به نقش الگو نیز باشد و علاوه بر محیط مدرسه معلمان، دبیران و مدیران باید نقش الگو را در اقامه این فریضه الهی داشته باشند تا شاهد تأثیرگذاری آن در نحوه رفتار و برخورد دانش آموزان باشیم.
وی با اشاره به اینکه ضلع نخست ترویج و آموزش نماز خانه و خانواده است، خاطرنشان کرد: ترویج معنویت در جامعه و نهادینه سازی امور دینی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی و اجتماعی و تحکیم بنیاد خانواده دارد.
استفاده از ظرفیت حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ نماز
استاندار استان مرکزی گفت: خانوادهها باید این مهم را در تربیت فرزندان خود سرلوحه امور خود قرار دهند و حوزههای علمیه دانشگاهها در تولید نظام نامههای کارآمد برای تعامل مسجد، مدرسه و خانه میتوانند نقش مؤثری بر عهده داشته باشند.
وی تاکید کرد: سازمانهای مردم نهاد در کنار دیگر فعالیت خود در ترویج فرهنگ نماز و تقویت ارتباط پیوند مسجد، خانه و مدرسه میتواند نقشآفرین باشند.
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