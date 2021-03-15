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۲۵ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۵۵

استاندار مرکزی تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ نماز

استفاده از ظرفیت حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ نماز

اراک-- استاندار مرکزی گفت: حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در حوزه ترویج فرهنگ نماز و تعامل مسجد، مدرسه و خانه می توانند با تولید نظام نامه‌های کارآمد نقش مؤثری را ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر دوشنبه در ششمین اجلاس استانی نماز با رویکرد پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد با حضور محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در اراک برگزار شد، افزود: فرهنگ سازی نماز نیازمند حرکت همه جانبه در میان اقشار و استفاده از ابزارهای روز است.

استاندار مرکزی بیان کرد: موضوع این دوره از اجلاس نماز، پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد اختصاص پیدا کرده که پیوند آنها می‌تواند در نهادینه کردن فرهنگ نماز، ترویج سبک زندگی اسلامی و ارتقای معرفت تأثیر و نقش بسزایی داشته باشد.

فرهنگ‌سازی نماز نیازمند حرکت همه جانبه است

آقازاده خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی نماز نیازمند حرکت همه جانبه در میان همه اقشار و استفاده از ابزارهای روز است.

وی افزود: فرهنگ نماز باید از بدو دوران کودکی ترویج یابد و دانشگاه و محیط‌های کار باید به گونه‌ای باشد که باور نماز را تثبیت کند و ترویج فرهنگ نماز در سطح جامعه خود سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی است و در دوران حاضر که دوران احاطه جامعه توسط انواع آسیب‌های اجتماعی است، برای پیشگیری از ابتلای نسل آینده و حتی نسل امروز، راهی مطمئن‌تر از پیوند مدرسه مسجد و خانه وجود ندارد.

ترویج فرهنگ نماز علاوه بر آموزش نیاز به الگو دارد

استاندار استان مرکزی تصریح کرد: نگاه‌ها در حوزه نماز باید علاوه بر آموزش به نقش الگو نیز باشد و علاوه بر محیط مدرسه معلمان، دبیران و مدیران باید نقش الگو را در اقامه این فریضه الهی داشته باشند تا شاهد تأثیرگذاری آن در نحوه رفتار و برخورد دانش آموزان باشیم.

وی با اشاره به اینکه ضلع نخست ترویج و آموزش نماز خانه و خانواده است، خاطرنشان کرد: ترویج معنویت در جامعه و نهادینه سازی امور دینی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی و اجتماعی و تحکیم بنیاد خانواده دارد.

استفاده از ظرفیت حوزویان و دانشگاهیان در ترویج فرهنگ نماز

استاندار استان مرکزی گفت: خانواده‌ها باید این مهم را در تربیت فرزندان خود سرلوحه امور خود قرار دهند و حوزه‌های علمیه دانشگاه‌ها در تولید نظام نامه‌های کارآمد برای تعامل مسجد، مدرسه و خانه می‌توانند نقش مؤثری بر عهده داشته باشند.

وی تاکید کرد: سازمان‌های مردم نهاد در کنار دیگر فعالیت خود در ترویج فرهنگ نماز و تقویت ارتباط پیوند مسجد، خانه و مدرسه می‌تواند نقش‌آفرین باشند.

کد مطلب 5170451

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