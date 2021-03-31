برگزاری ۳۵ آزمون سراسری در سایه تعویق های کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۶ آزمون کشوری برگزار می‌شود. اما تقویم آزمون‌های کشوری بر مبنای شرایط کرونا ممکن است تغییر کند و سایه لغو و تعویق به دلیل شرایط کرونا همچنان بر سر آزمون‌های کشوری باقی است.

در مجموع تعداد ۵ آزمون در حوزه وزارت علوم برگزار می‌شود. مهمترین آزمون کشوری، کنکور سراسری است که در تیرماه ۱۴۰۰ در چهار روز برگزار می‌شود.

تقویم آزمون‌های کشوری در سال ۱۴۰۰

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری تاریخ ثبت نام تعداد داوطلب توضیحات ۱ *آزمون دکتری (Ph.D) ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ از یکشنبه ۲ آذر تا چهارشنبه ۱۲ آذر ثبت نام تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر اعلام نتایج اولیه در اواخر فروردین ۱۴۰۰ انتخاب رشته در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد

پنجشنبه ۶ خرداد

جمعه ۷ خرداد بازه‌های زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۹/ ۵ تا ۱۱ بهمن ۹۹/ ۱۹ بهمن ثبت نام تعداد ۵۲۴ هزار و ۲۹۲ نفر برگزاری آزمون با توجه به شرایط کرونا در سه روز ۳ کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تیر

پنجشنبه ۱۰ تیر

جمعه ۱۱ تیر

شنبه ۱۲ تیر بازه‌های زمانی ۱۲ تا ۲۰ بهمن ۹۹/ ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۹۹ ثبت نام یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۶۹ نفر برگزاری آزمون با توجه به شرایط کرونا در چهار روز ۴ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه ۲۳ تا یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - آزمون فقط در تعدادی از رشته‌های پذیرش با آزمون برگزار می‌شود ۵ کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات غیرانتفاعی) جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه ۳۰ خرداد تا یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ - آزمون فقط در تعدادی از رشته‌های پذیرش با آزمون برگزار می‌شود

*از میان آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در سال ۱۴۰۰، آزمون دکتری (Ph.D) در ۱۵ اسفندماه ۹۹ برگزار شد و نتایج اولیه و انتخاب رشته این آزمون در سال ۱۴۰۰ اعلام می‌شود.

در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد ۳۱ آزمون برگزار می‌شود.

مهمترین آزمون‌های کشوری در گروه علوم پزشکی نیز آزمون‌های ارشد و دکتری هستند که آزمون کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه و آزمون دکتری تخصصی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهند شد.

آزمون دستیاری نیز به عنوان یکی از مهمترین آزمون‌های کشوری علوم پزشکی در کش و قوس برگزاری یا عدم برگزاری قرار داشت و قرار بود در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار شود که با اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مشخص شد که این آزمون به تعویق افتاده است و تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود.

آزمون فلوشیپ پزشکی با تعویق از خردادماه به تیرماه موکول شد و یک نوبت هم آزمون پیش کارورزی میان دوره‌ای در ۲۱ خرداد اضافه شد.