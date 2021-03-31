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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۶:۰۱

گزارش خبری مهر؛

برگزاری ۳۵ آزمون سراسری در سایه تعویق های کرونایی

برگزاری ۳۵ آزمون سراسری در سایه تعویق های کرونایی

در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۵ آزمون کشوری در دو حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت برگزار می شود. مهمترین آزمون سال ۱۴۰۰ کنکور سراسری است که طی چهار روز در تیرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۶ آزمون کشوری برگزار می‌شود. اما تقویم آزمون‌های کشوری بر مبنای شرایط کرونا ممکن است تغییر کند و سایه لغو و تعویق به دلیل شرایط کرونا همچنان بر سر آزمون‌های کشوری باقی است.

در مجموع تعداد ۵ آزمون در حوزه وزارت علوم برگزار می‌شود. مهمترین آزمون کشوری، کنکور سراسری است که در تیرماه ۱۴۰۰ در چهار روز برگزار می‌شود.

تقویم آزمون‌های کشوری در سال ۱۴۰۰

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری تاریخ ثبت نام تعداد داوطلب توضیحات
۱ *آزمون دکتری (Ph.D) ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ از یکشنبه ۲ آذر تا چهارشنبه ۱۲ آذر ثبت نام تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر

اعلام نتایج اولیه در اواخر فروردین ۱۴۰۰

انتخاب رشته در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰
۲ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰

چهارشنبه ۵ خرداد
پنجشنبه ۶ خرداد
جمعه ۷ خرداد

بازه‌های زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۹/ ۵ تا ۱۱ بهمن ۹۹/ ۱۹ بهمن

 ثبت نام تعداد ۵۲۴ هزار و ۲۹۲ نفر برگزاری آزمون با توجه به شرایط کرونا در سه روز
۳ کنکور سراسری سال ۱۴۰۰

چهارشنبه ۹ تیر
پنجشنبه ۱۰ تیر
جمعه ۱۱ تیر
شنبه ۱۲ تیر

بازه‌های زمانی ۱۲ تا ۲۰ بهمن ۹۹/ ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۹۹

 ثبت نام یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۶۹ نفر برگزاری آزمون با توجه به شرایط کرونا در چهار روز
۴ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه ۲۳ تا یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - آزمون فقط در تعدادی از رشته‌های پذیرش با آزمون برگزار می‌شود
۵ کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات غیرانتفاعی) جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه ۳۰ خرداد تا یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ - آزمون فقط در تعدادی از رشته‌های پذیرش با آزمون برگزار می‌شود

*از میان آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در سال ۱۴۰۰، آزمون دکتری (Ph.D) در ۱۵ اسفندماه ۹۹ برگزار شد و نتایج اولیه و انتخاب رشته این آزمون در سال ۱۴۰۰ اعلام می‌شود.

در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد ۳۱ آزمون برگزار می‌شود.

مهمترین آزمون‌های کشوری در گروه علوم پزشکی نیز آزمون‌های ارشد و دکتری هستند که آزمون کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه و آزمون دکتری تخصصی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهند شد.

آزمون دستیاری نیز به عنوان یکی از مهمترین آزمون‌های کشوری علوم پزشکی در کش و قوس برگزاری یا عدم برگزاری قرار داشت و قرار بود در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار شود که با اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مشخص شد که این آزمون به تعویق افتاده است و تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌شود.

آزمون فلوشیپ پزشکی با تعویق از خردادماه به تیرماه موکول شد و یک نوبت هم آزمون پیش کارورزی میان دوره‌ای در ۲۱ خرداد اضافه شد.

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۱) ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۲ آزمون کارشناسی ارشد ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
۳ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۶ خرداد ۱۴۰۰
۴ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
۵ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۲) ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۶ آزمون میان دوره پیش کارورزی (نوبت اضافه شده) ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
۷ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۳ و ۴ و ۵ تیر ۱۴۰۰
۸ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۱۰ تیر ۱۴۰۰
۹ آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۱۰ تیر ۱۴۰۰
۱۰ آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۱۷ تیر ۱۴۰۰
۱۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۳) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۳ آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۴ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
۱۵ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۸ بورد تخصصی) و (دوره ۳۵ بورد فوق تخصصی) ۴ و ۵ شهریور ۱۴۰۰
۱۶ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
۱۷ آزمون علوم پایه دندانپزشکی و آزمون جامع رشته داروسازی (۱۸۰ واحدی) ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
۱۸ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریور ۱۴۰۰
۱۹ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۸ مهر ۱۴۰۰
۲۰ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۴) ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۲۱ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۲۹ مهر ۱۴۰۰
۲۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۵) ۱۱ آذر ۱۴۰۰
۲۳ آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۹ دی ۱۴۰۰
۲۴ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و نهمین دوره) ۳۰ دی ۱۴۰۰
۲۵ * آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۹ بورد تخصصی) و (دوره ۳۶ بورد فوق تخصصی) ۷ و ۸ بهمن ۱۴۰۰
۲۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶) ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
۲۷ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
۲۸ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
۲۹ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و نهمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۵ اسفند ۱۴۰۰
۳۰ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
۳۱ آزمون علوم پایه دندانپزشکی و آزمون جامع رشته داروسازی (۱۸۰ واحدی) ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

* برگزاری این آزمون منوط به اخذ مصوبه شورای آموزش پزشکی تخصصی است.

کد مطلب 5171199

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    نظرات

    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آزمون نظام مهندسی یعنی اون خطر نداره خب اون هم باید به تعویق بیفته
    • ناشناس IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام با این همه مهندس بیکار دارای پروانه نظام مهندسی و این اوضاع وخیم کرونا چه دلیلی دارد دوباره وبدون توجیه مناسب از شرایط بازار کار ، آزمون اخذ صلاحیت و پروانه ورود به حرفه نظام مهندسی برگزار می شود؟؟؟
    • Sara IR ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به تعویق بیفته نه فقط به علت کرونا به دلیل اینکه دیر اطلاع دادن که بدون دلیل میخوان جلو بندازن حداقل به تاریخ قبل برگردونن ماه مبارک هم هست کشش نداریم واقعا...
    • کنکوری IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به نظرتون کنکور سراسری رو عقب میندازن؟
    • زهرا IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      8 0
      پاسخ
      خواهشمند کنکور سراسری عقب بندازین آخ فقط ۸ روز بعد از امتحانات نهایی هست،،،،
    • لیلی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      9 0
      پاسخ
      لطفا کنکور رو به تعویق بندازید خواهش میکنیم
    • IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
      7 1
      پاسخ
      خواهش میکنم کنکور سراسری رو آخر تیر ماه بزارید
    • داوطلب مشترک IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
      1 0
      پاسخ
      باسلام کنکور سراسری را به تعویق اندازید.حداقل واسه ماهایی که مشترک هستیم و از انتخاب رشته ارشد محروم میشیم. خواهش میکنم پیگیری کنید این حق مانیست و با این کارتون ظلم بزرگی در حق جوونای این مملکت میکنید

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