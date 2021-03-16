  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۰:۲۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افزایش تعداد مصدومان چهارشنبه سوری در گیلان

افزایش تعداد مصدومان چهارشنبه سوری در گیلان

رشت- رئیس اورژانس گیلان با اشاره به افزایش تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال به ۲۴ نفر، گفت: به دلیل پرتاب ترقه به داخل آمبولانس یکی از نیروهای اورژانس نیز به شدت مصدوم شد.

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال به ۲۴ نفر، اظهار کرد: از صبح امروز تاکنون ۲۴ نفر از شهروندان بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۹ نفر دچار سوختگی، هشت نفر دچار آسیب چشمی و هفت نفر نیز دچار خراشیدگی و بریدگی، آسیب‌های دیگر شدند.

رئیس اورژانس گیلان با بیان اینکه از این تعداد ۱۷ نفر مرد و مابقی زن هستند، گفت: از میان مصدومان ۱۱ نفر در رشت، دو نفر در آستارا، چهار نفر در صومعه سرا، دو نفر در تالش، دو نفر در رستم آباد، سه نفر نیز در منجیل، لاهیجان و ماسال مصدوم شده‌اند.

وی با اشاره به میانگین سنی مصدومان، اضافه کرد: در میان مصدومان از کودک چهار ساله تا فرد ۵۳ ساله حضور دارد.

اسدی در با بیان اینکه یک نفر از نیروهای اورژانس نیز در این حوادث مصدوم شده است، گفت: این فرد در حین امدادرسانی، به علت پرتاب ترقه توسط یک عابر در آمبولانس، از ناحیه گوش دچار آسیب شدید و به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 5171519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها