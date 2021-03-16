افزایش تعداد مصدومان چهارشنبه سوری در گیلان

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال به ۲۴ نفر، اظهار کرد: از صبح امروز تاکنون ۲۴ نفر از شهروندان بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۹ نفر دچار سوختگی، هشت نفر دچار آسیب چشمی و هفت نفر نیز دچار خراشیدگی و بریدگی، آسیب‌های دیگر شدند.

رئیس اورژانس گیلان با بیان اینکه از این تعداد ۱۷ نفر مرد و مابقی زن هستند، گفت: از میان مصدومان ۱۱ نفر در رشت، دو نفر در آستارا، چهار نفر در صومعه سرا، دو نفر در تالش، دو نفر در رستم آباد، سه نفر نیز در منجیل، لاهیجان و ماسال مصدوم شده‌اند.

وی با اشاره به میانگین سنی مصدومان، اضافه کرد: در میان مصدومان از کودک چهار ساله تا فرد ۵۳ ساله حضور دارد.

اسدی در با بیان اینکه یک نفر از نیروهای اورژانس نیز در این حوادث مصدوم شده است، گفت: این فرد در حین امدادرسانی، به علت پرتاب ترقه توسط یک عابر در آمبولانس، از ناحیه گوش دچار آسیب شدید و به بیمارستان منتقل شد.