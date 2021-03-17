ترس از تکرار سرنوشت رمضانی برای مغانلو در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از ناکامی آرمان رمضانی در امر گلزنی حاضر به جدایی او از جمع سرخپوشان پایتخت شد تا این بازیکن نیز در اقدامی غافلگیرکننده با استقلال تهران قرارداد ببندد.

رمضانی که در پرسپولیس تنها دو پاس گل داده بود و نتوانست دروازه حریفان پرسپولیس را در لیگ برتر و لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا باز کند مورد انتقاد هواداران قرار گرفت. وی در نهایت ترجیح داد به استقلال برود.

گل محمدی درخواست جذب شهریار مغانلو را به باشگاه پرسپولیس داد تا مهاجم سانتاکلارا پرتغال بصورت قرضی برای ۶ ماه به این تیم بیاید.

مغانلو که نخستین حضور خود با پیراهن پرسپولیس را در جریان پیروزی سه بر صفر این تیم مقابل مس نوین کرمان از دقیقه ۷۰ تجربه کرد با وجود داشتن موقعیت گلزنی نتوانست اولین گل خود را به ثمر برساند تا او نیز زیر ذره بین منتقدان قرار بگیرد.

کادر فنی پرسپولیس برای اینکه زیر فشار دوباره هواداران بابت عدم گلزنی مهاجمان این تیم بخصوص مغانلو قرار نگیرد برنامه ویژه ای را برای مهاجم بلندقامت و تازه وارد خود در نظر گرفته است تا او بتواند نخستین گل خود را برای این تیم به ثمر برساند و با استرس ناشی از گل نزدن‌های خود روبرو نشود.

از این رو مغانلو برای بازی با نفت مسجدسلیمان نیز فرصت بازی کردن پیدا خواهد کرد تا بتواند شانس خود را برای گلزنی امتحان کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۵ پنجشنبه هفته جاری میزبان نفت مسجدسلیمان در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال است.