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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۵۸

رئیس اورژانس بوشهر:

۱۱ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری استان بوشهر مصدوم شدند

۱۱ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری استان بوشهر مصدوم شدند

بوشهر- رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر از افزایش تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان خبر داد و گفت: ۱۱ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری استان بوشهر مصدوم شدند.

عبدالرحیم دادجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه ۱۱ نفر در استان بوشهر دچار مصدومیت شدند که دو نفر دچار سوختگی درجه یک و ۹ نفر دچار سوختگی درجه دو شدند.

وی اضافه کرد: یکی از مصدومان حوادث بستری است و مابقی پس از انجام اقدامات درمانی، از بیمارستان مرخص شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از مصدومان از ناحیه سر و گردن، یک نفر از ناحیه قفسه سینه و هفت نفر نیز از ناحیه دست دچار مصدومیت شده‌اند.

وی از افزایش حوادث امسال نسبت به سال قبل خبر داد و بیان کرد: چهار نفر از مصدومان بالای ۲۰ سال، یک نفر زیر ۱۰ سال و مابقی بین ۱۰ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند.

دادجو با اشاره به اینکه حوادث امسال باعث فوت یا قطع عضو نشده است، افزود: از ابتدای ماه جاری تاکنون ۱۷ نفر بر اثر ترقه و مواد آتش زا در استان بوشهر مصدوم شده‌اند که شش نفر بستری هستند.

کد مطلب 5171698

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    نظرات

    • بی نام IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      من به پلیس 110 زنگ زدم که دارند یک عده در یک منطقه من به پلیس 110 زنگ زدم که دارند یک عده در فلان منطقه ( آدرس کامل دادم ) آتش بازی می کنند ضمن اینکه برای خوشان خطرناک است مزاحمت برای ما هم بوجود آورده اند . دو باره چند دقیقه بعد یک نفر زنگ زده شما شاکی آنها هستید . بنده فکر مکنم ایجاد
    • بی نام IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      من به پلیس 110 زنگ زدم که دارند یک عده در یک منطقه بنده فکر می کردم آقایان هدفشان ایجاد امنیت است .

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