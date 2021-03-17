عبدالرحیم دادجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه ۱۱ نفر در استان بوشهر دچار مصدومیت شدند که دو نفر دچار سوختگی درجه یک و ۹ نفر دچار سوختگی درجه دو شدند.

وی اضافه کرد: یکی از مصدومان حوادث بستری است و مابقی پس از انجام اقدامات درمانی، از بیمارستان مرخص شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر خاطرنشان کرد: یکی از مصدومان از ناحیه سر و گردن، یک نفر از ناحیه قفسه سینه و هفت نفر نیز از ناحیه دست دچار مصدومیت شده‌اند.

وی از افزایش حوادث امسال نسبت به سال قبل خبر داد و بیان کرد: چهار نفر از مصدومان بالای ۲۰ سال، یک نفر زیر ۱۰ سال و مابقی بین ۱۰ تا ۲۰ سال سن داشته‌اند.

دادجو با اشاره به اینکه حوادث امسال باعث فوت یا قطع عضو نشده است، افزود: از ابتدای ماه جاری تاکنون ۱۷ نفر بر اثر ترقه و مواد آتش زا در استان بوشهر مصدوم شده‌اند که شش نفر بستری هستند.