به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی فرهنگی اربعین ۱۴۰۰ که در محل این نمایندگی فرهنگی برگزار شد، شرکت کرد.

در این جلسه که حجت الاسلام سید حمید حسینی، حمید احمدی، سعید غضنفری و الماسی حضور داشتند، اعضای جلسه به بررسی روند اجرای مصوبات نشست شورای برنامه‌ریزی فرهنگی اربعین طی آبان‌ماه در تهران پرداختند.

همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین درباره برنامه‌های سه ماهه ستاد فرهنگی اربعین و تشکیل شورای سیاستگذاری فرهنگی و تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی اربعین، گزارشی ارائه کرد.

در ادامه نشست، ساختار و تشکیلات ستاد فرهنگی اربعین مورد بررسی، و با تجدید نظرهای به تصویب رسید.

طرح برگزاری نشست‌های مشترک جمعی از موکب داران و فعالان اربعینی و شعرا و قاریان ایران و عراق در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ و چگونگی و نحوه اجرای آن در این جلسه به بحث و گفتگو گذاشته شد و کلیات آن مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه، راه‌های تقویت و گسترش فعالیت شبکه اینترنتی عبرات و فعالیت‌های ستاد در حوزه فضای مجازی، نشریات و شعار اربعینی ۱۴۰۰، بحث و تبادل نظر شد.

در پایان جلسه، اعضای شورا از تشکیل مجمع فعالان مردمی اربعین در ایران و نیز از پیشنهاد تأسیس انجمن علمی بین‌المللی اربعین از سوی جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق استقبال کردند و این اقدام‌ها را تحکیم اساس مردمی ماندن اربعین و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های عظیم آن دانستند.

برگزاری وبینار برنامه‌ریزی جهت اربعین ۱۴۰۰

رایزن فرهنگی کشورمان در بغداد در وبیناری جداگانه با کمیته تبلیغات محیطی و تولید محصولات فرهنگی (معاونت اجتماعی شهرداری تهران) و ستاد خادم منتظر شهرداری تهران (صادقی، مشاور شهردار تهران و رئیس ستاد خادم منتظر) و سعید غضنفری، دبیر ستاد فرهنگی جهت برنامه‌ریزی مراسم اربعین ۱۴۰۰ گفتگو کردند.

عمده مباحث مطرح شده در خصوص کمک دستگاه‌های فرهنگی ایران به مسئولین و نهادهای عراقی برای فضاسازی، تعویض سازه‌ها، عکس و … برای برگزاری مراسم اربعین ۱۴۰۰ حول محورهای بود.