ناکارآمدی مسئولان مسبب مشکلات اقتصادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم واگذاری ۳۵۲ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) پیشوا ضمن تبریک به مناسبت روز جانباز و تقدیر از همه رزمندگان و جانبازان و خانواده شهدا اظهار داشت: با توجه به اینکه در اسفندماه هستیم جای دارد که از مجاهدان کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تلاش در زمینه واگذاری مسکن به مددجویان این کمیته تشکر کنیم.

قالیباف گفت: در چنین ماهی در سال ۵۷ امام راحل مرحوم عسگر اولادی را به عنوان مسئول کمیته امداد و نماینده خودشان در این نهاد منصوب کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به خود و همه مسئولان خدمتگزار نظام اسلامی در همه سطوح عنوان داشت: امروز اگر شاهد مشکلات هستیم و مشکلات اقتصادی سبب می‌شود بخشی از مردم به زحمت بیافتند و فقر بر زندگی آنها سلطه یابد و مردم در رنج و زحمت باشند باید بپذیریم که این موضوع نتیجه ضعف و ناکارآمدی همه مسئولین در کارها است و نباید تقصیر را بر گردن کسی بیاندازیم.

وی با اشاره به اینکه بنده و امثال بنده در دنیا و آخرت در مقابل یکایک مردم مسئول هستیم گفت: باید عاقلانه، مجاهدانه و مخلصانه تلاش کنیم چرا که کشور به اندازه‌ای امکانات و ظرفیت دارد که این مردم به این زحمت و سختی نیافتند.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه نحوه کار و نگاه در کمیته امداد باید به گونه‌ای باشد که کار به مردم واگذار شود و مردم در صحنه این مجاهدت‌ها برای فقر زدایی و توانمند سازی حضور پیدا کنند، فرق ما به عنوان کشورهای اسلامی با دیگر کشورها همین است چرا که کشورهای غرب و مبتنی بر اندیشه‌های خود بیشتر فرد محوری وجود دارد و ممکن است مجموعه‌های بزرگی هم باشند اما ما در جامعه اسلامی وقتی بحث مواسات می‌شود این مسئله باید به عنوان یک حرکت جمعی موضوعیت پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه مردم ۱۵ خرداد نقش ویژه‌ای در پیروزی انقلاب داشته‌اند افزود: انقلاب اسلامی با ۲ رکن تکیه بر سنت‌های الهی و تکیه بر مردم باوری به پیروزی رسید و ریشه کنی فقر و حل مشکلات اقتصادی نیز با همین دو رویکرد قابل انجام است و این به آن معنا نیست که حاکمیت مسئولیتی ندارد ولی مسئولین هم باید با حضور مسئولانه مردم این اقدامات را انجام دهند و باید به هوشمند سازی و شفاف سازی در کنار مردم داری و مردم باوری تاکید داشته باشیم تا با این روش با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی و اثر فرهنگی و تربیتی انجام شود.

قالیباف بیان داشت: بدانید از پیروزی و قبل از پیروزی انقلاب تا به امروز حرکت‌هایی که مبتنی بر سنت‌های الهی و با حضور مردم شکل گرفته‌اند بدون استثنا موفق بوده‌ایم و هر کجا مردم از صحنه‌ها خواسته و ناخواسته حذف شده‌اند در حل آن همیشه ناموفق بوده‌ایم.

وی عنوان داشت: باید به این موضوع توجه کنیم که هر چه قدر بنده و امثال بنده در حاکمیت و کمیته امداد تلاش کنند، خانواده کمیته امداد و مددجویان کاهش می‌یابند و آن وقت معلوم است که کار درست پیش رفته و بیشتر شدن میزان مددجویان مایه افتخار نیست و معلوم می‌شود جایی از کار با مشکل مواجه است و گام اول آن است که کسانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند در یک بازه زمانی خاصی باشند و مطمئن باشید که در یک دوره ۵ تا ۷ ساله در ابعاد فرهنگی و تربیتی به کار خود ادامه می‌دهند و اگر همچنان در دستگاه باقی ماندند باید بدانیم که جایی از کار ایراد دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید سرمایه‌های اجتماعی را روز به روز بزرگ‌تر افزایش دهیم، بیان داشت: مهم‌ترین و بزرگترین سرمایه اجتماعی ما برای انجام این کار اعتماد مردم و خیرین و مددجویان است.

قالیباف بیان داشت: ما در مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰ رویکردهای مشخص و روشنی داشته‌ایم و مصمم در این مسیر گام برداشته‌ایم اما باید اذعان کنم که در اصلاح ساختار بودجه گام اساسی برداشته نشده و راضی نیستیم، مثلاً در حوزه سلامت بسیار دقیق، شفاف و مشخص گام برداشتیم و در حوزه معیشت نیز گام جدی برداشته شده است و باید اعلام کنیم که یکی از مشکلات ما در کشور پول و نبود امکانات نیست بلکه نبود نظارت است، در حوزه مسکن، اشتغال و فقرزدایی و مستمری از کمیته امداد توقع داریم و ۳۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ برای کمیته امداد دیده شده که مصمم هستیم این بودجه تحقق پیدا کند.