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۲۷ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

دفتر ریاست جمهوری سوریه:

حال «بشار اسد» رو به بهبودی است/ رهایی قریب‌الوقوع از «کرونا»

حال «بشار اسد» رو به بهبودی است/ رهایی قریب‌الوقوع از «کرونا»

دفتر ریاست جمهوری سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حال «بشار اسد» و همسرش که پیشتر به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، رو به بهبودی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، دفتر ریاست جمهوری سوریه امروز چهارشنبه بیانیه‌ای را در خصوص آخرین وضعیت «بشار اسد» و همسرش «أسماء اسد» که پیشتر به کرونا مبتلا شده بودند، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه آمده است: در حال حاضر نشانه‌های بهبودی در بشار اسد و همسرش اسماً اسد مشاهده شده است و می‌توان گفت که آنها در مسیر بهبودی قرار گرفته‌اند.

دفتر مذکور همچنین در این بیانیه عنوان کرده است: اکنون نیز رئیس جمهور بشار اسد و همسرش در قرنطینه خانگی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و پس از رهایی کامل از ویروس کرونا، تمامی فعالیت‌هایشان را همچون گذشته به طور طبیعی از سَر می‌گیرند.

پیش از این، دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه‌ای در این خصوص آورده بود: علیرغم اینکه «بشار اسد» و همسرش «أسماء اسد» به کرونا مبتلا شده‌اند، اما حال هر دو خوب بوده و اکنون به کارهای روزمره خود می‌پردازند.

در بیانیه مذکور همچنین عنوان شده بود: بشار اسد و همسرش پس از مشاهده علائم خفیف مشابه علائم ویروس کرونا اقدام به انجام تست کردند که پس از آن ابتلای هر دو به بیماری کووید -۱۹ ثابت شد.

کد مطلب 5172034

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