به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، دفتر ریاست جمهوری سوریه امروز چهارشنبه بیانیه‌ای را در خصوص آخرین وضعیت «بشار اسد» و همسرش «أسماء اسد» که پیشتر به کرونا مبتلا شده بودند، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه آمده است: در حال حاضر نشانه‌های بهبودی در بشار اسد و همسرش اسماً اسد مشاهده شده است و می‌توان گفت که آنها در مسیر بهبودی قرار گرفته‌اند.

دفتر مذکور همچنین در این بیانیه عنوان کرده است: اکنون نیز رئیس جمهور بشار اسد و همسرش در قرنطینه خانگی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و پس از رهایی کامل از ویروس کرونا، تمامی فعالیت‌هایشان را همچون گذشته به طور طبیعی از سَر می‌گیرند.

پیش از این، دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه‌ای در این خصوص آورده بود: علیرغم اینکه «بشار اسد» و همسرش «أسماء اسد» به کرونا مبتلا شده‌اند، اما حال هر دو خوب بوده و اکنون به کارهای روزمره خود می‌پردازند.

در بیانیه مذکور همچنین عنوان شده بود: بشار اسد و همسرش پس از مشاهده علائم خفیف مشابه علائم ویروس کرونا اقدام به انجام تست کردند که پس از آن ابتلای هر دو به بیماری کووید -۱۹ ثابت شد.