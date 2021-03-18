ثبت نام ۶۸ نفر برای ورود به پارلمان شهری در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار فتحی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این ۶۸ نفر تاکنون ۷ نفر از داوطلبان انصراف خود را اعلام و یک نفر نیز به دلیل عضویت در معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امکان ثبت مشخصات وی در سیستم امکان پذیر نشد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بناب تصریح کرد: از ۶۰ داوطلب باقی مانده ۵۰ نفر داوطلبان شهر بناب و ۱۰ نفر نیز داوطلبان شهر خوشه مهر هستند.

فتحی گفت: ۱۰ نفر از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر بناب و شهر خوشه مهر سابقه عضویت در ادوار گذشته شوراهای اسلامی را دارند.

به گفته وی، از این داوطلبان ۹۳ درصد را مردان و ۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

فرماندار بناب خاطرنشان کرد: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا روز ۲۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

فتحی اضافه کرد: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها نیز از ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ به مدت یک هفته انجام خواهد شد.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و بخش خوشه مهر نیز با ۴ هزار نفر جمعیت در ۷ کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد.

شورای اسلامی شهر بناب دارای ۷ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل و همچنین شورای اسلامی شهر خوشه مهر دارای ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.