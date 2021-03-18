تجلیل و قدردانی از رشادت و فداکاری یادگاران دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز ولادت با سعادت قمر بنی‌هاشم حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز، از رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان تجلیل کردند.

در تهران، حجج اسلام آقایان شکری، محسن قمی، محمدیان، حاج‌علی‌اکبری، محمد قمی و آقای اوحدی رئیس بنیاد شهید در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنان از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند.

همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند.