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۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۳۹

با اعزام هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب انجام شد؛ 

تجلیل و قدردانی از رشادت و فداکاری یادگاران دفاع مقدس

تجلیل و قدردانی از رشادت و فداکاری یادگاران دفاع مقدس

در سالروز ولادت با سعادت حضرت اباالفضل العباس (ع) و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب با حضور در منازل تعدادی از جانبازان، از رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز ولادت با سعادت قمر بنی‌هاشم حضرت اباالفضل العباس علیه‌السلام و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز، از رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان تجلیل کردند.

در تهران، حجج اسلام آقایان شکری، محسن قمی، محمدیان، حاج‌علی‌اکبری، محمد قمی و آقای اوحدی رئیس بنیاد شهید در منازل جانبازان حاضر شدند و ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط آنان از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند.

همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند.

کد مطلب 5172677
هادی رضایی

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