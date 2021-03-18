به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز فینال و اختتامیه دومین مرحله لیگ کتابخوانی دانش آموزی دختران به همراه اختتامیه نمایشگاههای دانش آموزی مدرسه انقلاب مدارس کرمانشاه در سالن اجتماعات نهاد کتابخانههای عمومی امیر کبیر برگزار شد.
علی صفدری در این مراسم با اشاره به برگزاری دومین دوره لیگ از هفته کتاب و کتابخوانی در استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تصمیم انجمن اسلامی، در مدارس دخترانه متوسطه دوم از هر مدرسه یک تیم برای مسابقات کتابخوانی انتخاب شد که این کار ۲ هفته طول کشیده و در نهایت ۳۶ تیم از استان کرمانشاه انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه تیمهای انتخاب شده چهار نفره بوده و در هر تیم ۲ نفر به صورت علیالبدل حضور داشتند، افزود: مربیان انجمن اسلامی با همراهی مدیر و مربی پرورشی مدرسه، اطلاعرسانی لازم را انجام داده و افراد علاقمند به شرکت در یک روز مشخص به مدت پنج دقیقه کتاب غیردرسی را که مطالعه کرده بودند به سایر دانشآموزان معرفی میکردند.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان استان کرمانشاه با بیان اینکه مربیان مدرسه به عنوان داور چهار نفر برتر در این رقابت را به عنوان تیم مدرسه انتخاب کردهاند، تصریح کرد: ۳۵ تیم باید پنج مرحله طی کرده تا در مرحله فینال کتابی که معرفی میشد را مطالعه و با هم گفتگو میکردند، پنج کتاب من زندهام، خاطرات سفیر، پنجشنبههای فیروزهای، بینوایان و دختران آفتاب معرفی شده بودند.
وی با اشاره به اینکه کتابهایی که در سطح فهم دانشآموزها و جنسیت آنها بوده انتخاب شدند، ادامه داد: مرحله اول با حضور ۳۶ تیم در سه گروه برگزار شده و در نهایت سه تیم به فینال رفتند، امروز تیمهای برتر برنامهای با عنوان فینال و اختتامیه لیگ کتابخوانی را پشت سر گذاشتند.
گفتنی است، امروز اختتامیه مدرسه انقلاب و تقدیر از برگزیدگان دانش آموزی نمایشگاههای مجازی مدرسه انقلاب در چهار بخش کار افزار انقلاب، رادیو انقلاب، نشریه انقلاب و تماشاخانه برگزار شد.
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