ثبت ۴ وقف جدید در گلپایگان

حجت الاسلام عباس نصیر اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در هفته نخست ماه شعبان چهار فقره وقف جدید با نیات کمک به حوزه‌های علمیه، ترویج فرهنگ قرآن، سکونت زوج‌های نیازمند در اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان به ثبت رسید، اظهار داشت: با این چهار وقف جدید، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مورد وقف جدید در شهرستان گلپایگان به ثبت رسیده است.

وی افزود: این وقف‌ها شامل، زمینی به متراژ یک هزار و ۲۰۰ متر مربع با ارزش ریالی ۱۲ میلیارد ریال و با کاربری کشاورزی در شهر گلپایگان توسط علیرضا دلیری به نیت ترویج فرهنگ قرآنی و یک واحد منزل مسکونی به متراژ ۵۵۰ متر مربع توسط علیرضا منتظری و همسرش زهرا محمودی در شهر گوگد از توابع شهرستان گلپایگان دارای ارزش ریالی ۱۵ میلیارد ریال با نیت روضه خوانی حضرت ابوالفضل و هزینه‌های حوزه علیه آیت‌الله گلپایگانی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان افزود: یک منزل مسکونی در متراژ ۲۶۵ مترمربع به نیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) با ارزش نزدیک به یک میلیارد تومان توسط خیر حسین قندهاری و همسرش و همچنین یک واحد آپارتمان ۸۵ متری توسط عبدالرضا عزامی در شهر گلپایگان با نیت سکونت زوج‌های بی‌بضاعت با ارزش حدود هفت میلیارد ریال از دیگر وقف‌های جدید در ماه شعبان است.

وی تاکید کرد: خیران در راستای کمک به ترویج فرهنگ قرآن کریم، نیازمندان، ازدواج و مسکن زوج‌های بی‌بضاعت اقدام به وقف کنند که البته در این زمینه مشاوره وقف به واقفان ارائه می‌شود.

توزیع ۹۰۰ بسته معیشتی از سوی اوقاف گلپایگان

وی با بیان اینکه در طول سال پنج هزار جلسه و محفل در راستای ترویج قرآن و فرهنگ اهل بیت از محل نیت واقف برگزار می‌شود، افزود: توزیع حدود ۹۰۰ بسته معیشتی میان نیازمند، انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و معلولین از محل نیات واقف خیراندیش در سال ۹۹ انجام شده است.

موقوفه نادری در حال بازسازی است

وی با اشاره به بازسازی موقوفه نادری در گلپایگان گفت: این موقوفه توسط فاطمه نادری با نیت فرهنگی و هزینه‌های امامزادگان ۱۷ تن گلپایگان وقف شده بود که به دلیل فرسودگی امکان بهره‌برداری نداشت و عملیات مرمت و بهره‌برداری آن با اعتبار یک میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.