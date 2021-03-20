اعلام شهرهای جدید قرمز و نارنجی / تعیین ۷۲ ساعت فرصت برای بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اطلاعیه شماره ۶ خود، ضمن اعلام فهرست جدید شهرهای قرمز و نارنجی، برای بازگشت مسافرینی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کرده اند، ۷۲ ساعت فرصت تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه شماره (۶) کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بدین شرح است:

باسمه تعالی

«اطلاعیه شماره (۶) کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

یا مقلب القلوب والابصار - یا مدبر اللیل و النهار

در آستانه حلول بهار طبیعت و نوروز باستانی از خداوند متعال مسالت می‌نمائیم که فرارسیدن سال جدید را توأم با محول الاحوال ایران اسلامی نموده و سالی سراسر شادی، سلامتی، پیروزی، کامروایی برای تک تک مردم و ملت شریف مقرر نماید.

لازم است از همراهی، همدلی، همکاری و عنایت ویژه آحاد مردم عزیز (اصحاب رسانه، اصناف، صداوسیما، همه دستگاه‌ها و سازمانهای همکار در کنترل بیماری کرونا) صمیمانه تقدیر و تشکر نمائیم.

برابر مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر ممنوعیت مسافرت "از" و "به" شهرهای نارنجی و قرمز، به شرح جدول ذیل، نکات مهم مربوطه به صورت جدی مورد توجه و رعایت قرار گیرد:

۱- با توجه به وجود ویروس جهش یافته وضعیت شکننده است لذا عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند برای سلامت همه مردم کشور خطرات جدی به همراه داشته باشد. لذا از همه عزیزان درخواست می‌شود تا مسئولین را در ادامه این مسیر یاری رسانده و ضمن عدم سفر به شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی از هرگونه سفر غیر ضرور به سایر نقاط کشور نیز خودداری نمایند.

۲- مسافرت از شهرهای نارنجی و قرمز به کلیه شهرهای کشور و ورود افراد غیر ساکن با خودروهای شخصی به شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز برابر لیست ذیل، ممنوع می‌باشد. مسافرت با وسائط نقلیه هوایی، ریلی و حمل و نقل عمومی بین شهرها تابع ضوابط اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است:

۳- منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۳ بامداد تداوم دارد.

۴- از برگزاری دورهمی خانوادگی به شدت خودداری شود.

۵- از هرگونه سفر و ترددهای غیرضرور خودداری گردد.

۶- دستورالعمل رعایت سلامت و بهداشت در سفرهای ضروری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده به صورت جدی رعایت شود.

۷- در صورت اعلام تغییر وضعیت شهرها و تبدیل آنها به نارنجی و قرمز بلافاصله ورود ممنوع خواهند شد.

۷-۱- شهرهای جدید قرمز مشتمل بر: گلپایگان در استان اصفهان، زرین دشت در استان فارس و خاتم در استان یزد می‌باشد.

۷-۲- شهرهای جدید نارنجی مشتمل بر: خوانسار و لنجان در استان اصفهان، بوشهر در استان بوشهر، دماوند و فیروزکوه در استان تهران، داراب و مرودشت در استان فارس، بانه و سقز در استان کردستان، بروجرد در استان لرستان، دلیجان در استان مرکزی می‌باشد.

کلیه مسافرین محترمی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر نموده اند، ظرف مدت ۷۲ ساعت فرصت خواهند داشت، به مبدا خود برگشته در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.

افرادی که از وضعیت بیماری خود اطلاع دارند (تست مثبت) به هیچ عنوان اقدام به تردد و عزیمت به مسافرت ننماید.

باسمه تعالی

معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان‌های نارنجی و قرمز کشور

از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ الی ۱۵ فرودین ۱۴۰۰



وضعیت نارنجی: پر خطر. در این وضعیت سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.

وضعیت قرمز: خیلی پر خطر. در این وضعیت همه مشاغل (به جز موارد ضروری سطح ۱) تعطیل خواهند بود. استان شهرستان وضعیت آذربایجان شرقی سراب نارنجی آذربایجان شرقی عجب شیر نارنجی آذربایجان غربی ارومیه نارنجی آذربایجان غربی چایپاره نارنجی آذربایجان غربی ماکو نارنجی آذربایجان غربی نقده نارنجی اصفهان خوانسار نارنجی اصفهان گلپایگان قرمز اصفهان لنجان نارنجی ایلام دهلران نارنجی بوشهر بوشهر نارنجی بوشهر دیلم نارنجی بوشهر کنگان نارنجی بوشهر گناوه نارنجی تهران دماوند نارنجی تهران فیروزکوه نارنجی چهارمحال و بختیاری سامان نارنجی خوزستان آبادان قرمز خوزستان امیدیه نارنجی خوزستان اندیمشک نارنجی خوزستان اهواز قرمز خوزستان ایذه نارنجی خوزستان باغ ملک نارنجی خوزستان باوی نارنجی خوزستان بندرماهشهر قرمز خوزستان بهبهان نارنجی خوزستان خرمشهر نارنجی خوزستان دزفول قرمز خوزستان دشت آزادگان نارنجی خوزستان رامهرمز قرمز خوزستان شادگان نارنجی خوزستان شوش قرمز خوزستان شوشتر قرمز خوزستان کارون قرمز خوزستان مسجد سلیمان نارنجی فارس ارسنجان نارنجی فارس داراب نارنجی فارس زرین دشت قرمز فارس مرودشت نارنجی کردستان بانه نارنجی کردستان سقز نارنجی کردستان دیواندره نارنجی کهگیلویه و بویر احمد گچساران قرمز لرستان بروجرد نارنجی لرستان پلدختر نارنجی لرستان دورود نارنجی مرکزی خمین نارنجی مرکزی دلیجان نارنجی هرمزگان خمیر نارنجی همدان نهاوند نارنجی یزد خاتم قرمز تعداد شهرستان‌های قرمز ۱۲ تعداد شهرستان‌های نارنجی ۳۹

ملاحظه:

چنانچه وضعیت هریک از شهرهای زرد و آبی در طول مدت ایام تعطیلات به وضعیت نارنجی و قرمز تغییر یابد، کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی نسبت به اعلام وضعیت به ستاد استانی اقدام می‌نماید.

