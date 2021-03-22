به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نشریه اسکرین دیلی از قرار داد بین کمپانی فرانسوی «دریم لب» و شرکت توزیع فیلم «دف کروکدیل» برای پخش و نمایش فیلم «جنایت بی‌دقت» به کارگردانی شهرام مکری و تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر در آمریکای شمالی خبر داد و نوشت: «این فیلم که برای نخستین بار در جشنواره ونیز نمایش داده شد؛ پاییز امسال در آمریکا به نمایش عمومی در آمده و پس از آن در سامانه‌های پخش محتوای آن لاین عرضه می‌شود. «دریم لب» پیش از این قرار داد نمایش فیلم را در فرانسه به شرکت «دامندفیلمز» واگذار کرده بود و کمپانی «تریگون فیلم» حق پخش «جنایت بی‌دقت» را در کشورهای آلمان و سویس در اختیار دارد. این کمپانی پیش از این فیلم «ماهی و گربه» را هم در سویس اکران کرده بود. همچنین حق پخش فیلم در ایتالیا به شرکت «پی.اف. دی» واگذار شده است. «جنایت بی‌دقت» برنده جایزه بهترین فیلم نامه اورژینال از منتقدان ونیز و جایزه هوگوی نقره‌ای جشنواره فیلم شیکاگو است.»

این نشریه در ادامه با اشاره به فیلم‌های قبلی این کارگردان اضافه می‌کند: «ماهی و گربه» فیلم اول شهرام مکری هم در جشنواره ونیز به نمایش در آمد و فیلم بعدی مکری «هجوم» هم نخستین نمایشش را در بخش پانورامای جشنواره برلین داشت. کمپانی «دف کرودکدیل فیلمز» با هدف آوردن مخاطب سینما برای تماشای فیلم‌های متفاوت و همچنین ترمیم فیلم‌های تاریخ سینما توسط دنیس بارتوک مدیر سابق سینما تک آمریکا و کریگ راجرز تاسیس شده است.»

«جنایت بی‌دقت» محصول موسسه فرهنگی هنری کارنامه است و پخش بین‌المللی آن را نسرین میرشب برعهده دارد.