سرعت غیرمجاز مهمترین علت وقوع تصادفات در جاده های استان ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر تحلیل صورت گرفته توسط این پلیس، از ابتدای طرح نوروزی تا کنون، سرعت غیر مجاز بیشترین سهم تصادفات جاده‌ای را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته بیشترین وقوع تصادفات جاده‌ای در محورهای اصلی سرابله و ایوان به وقوع پیوسته است.

همتی زاده بیان کرد: سرعت غیر مجاز مهمترین عامل انسانی ایجادکننده سوانح ترافیکی محسوب شده و رانندگان نباید سرعت در رانندگی را جایگزین تاخیر در کارهای عقب افتاده خود کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد: این پلیس با استفاده از تمام توان و تجهیزات در اختیار و ظرفیت دوربین‌های پایش تصویری و هوشمند ثبت تخلف بر ای کنترل مدیریت سرعت، رفتارهای پرخطر ترافیکی رانندگان را کنترل خواهد کرد.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: رعایت سرعت مجاز و مطمئنه و صبر و حوصله در رانندگی می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع حوادث جاده‌ای داشته باشد.