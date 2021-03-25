  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۵۳

پنجره مهر؛

چادر زدن مسافران نوروزی در بولوار ساحلی بندرعباس

چادر زدن مسافران نوروزی در بولوار ساحلی بندرعباس

بندرعباس - مخاطبان خبرگزاری مهر با ارسال فیلم استقرار مسافران نوروزی در بولوارهای ساحلی بندرعباس از شیوع کرونا ابراز نگرانی کردند.

دریافت 7 MB

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اعلام استاندار هرمزگان و فرماندار بندرعباس جهت جلوگیری از چادر زدن مسافران در بوستان‌ها، پارک‌ها و بولوار ساحلی شهر بندرعباس همچنان شاهد عدم جدیت مسئولان در برخورد با چادر زدن مسافران در سواحل هستیم.

استاندار هرمزگان پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد مسافران اجازه چادر زدن در شهرها و جزایر استان ندارند و باید در هتل‌ها و مهمانپذیرها مستقر شوند. اما با گذشت پنج روز از آغاز سال نو همچنان شاهد بی توجهی مسئولان مرتبط با چادر زدن مسافران هستیم. شهروندان بندرعباسی از عدم توجه به چادر زدن مسافران در سواحل از شیوع و گسترش بیماری کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند.

حتی عزیز الله کناری فرماندار بندرعباس هم از جلوگیری از برپای چادر توسط مهمانان نوروزی خبر داده بود اما در ایام نوروز گسترش چادرزنی و اقامت مسافران در بوستان‌ها و بولوار ساحلی بندرعباس نشان از نبود عزم جدی مسئولان برای تحقق وعده‌ها دارد.

کد مطلب 5175652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بـــــــنده ناخلف امـــــــ راستگو ـــــــــا IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بعضی ازانسانها بلانسبت گوسفند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه