چادر زدن مسافران نوروزی در بولوار ساحلی بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اعلام استاندار هرمزگان و فرماندار بندرعباس جهت جلوگیری از چادر زدن مسافران در بوستان‌ها، پارک‌ها و بولوار ساحلی شهر بندرعباس همچنان شاهد عدم جدیت مسئولان در برخورد با چادر زدن مسافران در سواحل هستیم.

استاندار هرمزگان پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد مسافران اجازه چادر زدن در شهرها و جزایر استان ندارند و باید در هتل‌ها و مهمانپذیرها مستقر شوند. اما با گذشت پنج روز از آغاز سال نو همچنان شاهد بی توجهی مسئولان مرتبط با چادر زدن مسافران هستیم. شهروندان بندرعباسی از عدم توجه به چادر زدن مسافران در سواحل از شیوع و گسترش بیماری کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند.

حتی عزیز الله کناری فرماندار بندرعباس هم از جلوگیری از برپای چادر توسط مهمانان نوروزی خبر داده بود اما در ایام نوروز گسترش چادرزنی و اقامت مسافران در بوستان‌ها و بولوار ساحلی بندرعباس نشان از نبود عزم جدی مسئولان برای تحقق وعده‌ها دارد.