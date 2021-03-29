در بودجه ۱۴۰۰ به بخش کشاورزی توجه ویژه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ما باید از تولید به مصرف را در زنجیره غذایی مد نظر قرار دهیم.

وی افزود: به عنوان مثال هم اکنون مشکل ما در مرغ و تخم مرغ به توزیع بر می گردد که باید در کنار ترویج به توزیع و مصرف هم توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گلستان گفت: در کشور مشکلاتی وجود دارد که به سیاست و مدیریت بر می گردد که بخشی از آن هم متوجه مجلس و قانونگذاری است.

قالیباف تصریح کرد: البته در بودجه ۱۴۰۰ به بخش کشاورزی به عنوان امنیت غذایی توجه ویژه ای شده است.

گفتنی است محمدباقر قالیباف شامگاه یکشنبه وارد گلستان شده است.

او امروز در گمیشان در جمع گروه های جهادی حضور یافت و با خانواده شهدای خدمت دیدار کرد.

پیش از ظهر امروز هم قالیباف با نماینده ولی فقیه در گلستان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار گفت: واقعیت این است که باور دولتمردان و مسئولان امروز به سنت های الهی که قابل تبدیل و تحلیل نیستند، کم شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه کنترل نقدینگی به لحاظ تکنیکی را بسیار مهم دانست و افزود: تبدیل ارز به ریال از مسیر فعالیت و کار انجام نمی شود، وقتی ارز در ازای تجارت و فعالیت کسب می شود برای جامعه خیر دارد اما جایی که ارز بدون تلاش کسب می شود، مثل صادرات نفت، و به ریال تبدیل می شود نفعی برای اقتصاد ندارد.

قالیباف در ادامه ریشه مشکلات کشور را در دو بخش توصیف کرد و افزود: یک بخش مشکلات فرهنگی است که در این حوزه، جناح بندی های سیاسی حد یقف ندارد و حتی تا حذف مطلق پیش می رود؛ یک اردوگاه می گوید من هرچه می گویم حق است و اردودگاه دیگر خود را حق می داند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: به عنوان نمونه با اینکه ممکن است فردی برای یک کار بسیار مناسب باشد اما از وی استفاده نمی شود چون از اردوگاه سیاسی جناح دیگراست و لذا محکوم به حذف می شود.

قالیباف بخش دیگر مشکلات کشور را ناشی از چالش های جدی حکمرانی دانست و ادامه داد: گاهی تصمیمات ما با مصلحت اندیشی های غلط همراه می شود که باید جلوی آن گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مجلس نمادی از همه کشور و عصاره ملت است، خاطرنشان کرد: با یک برنامه ریزی مدون و دقیق و تلاش همه قوا، طی پنج سال آتی، کشور به سرعت ساماندهی شده و حوزه اقتصادی به ثبات می رسد لذا اگر فهم با هم زندگی کردن و با هم اداره کردن کشور و نگاه منصفانه ایجاد شود، باعث خواهد شد تا فشار به مردم کاهش یابد.