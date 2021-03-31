ترافیک سنگین در جاده کرج-چالوس/ تردد روان در محور هراز و فیروزکوه

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۳ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش تردد را نشان میدهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۹ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب نمایند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
|
ردیف
|
نام محور
|
استان
|
تعداد وسیله نقلیه
|
۱
|
آزادراه کرج - تهران
|
البرز
|
۱۱۳۰۴۴
|
۲
|
آزادراه تهران - کرج
|
البرز
|
۱۰۸۰۷۱
|
۳
|
آزادراه کرج - قزوین
|
البرز
|
۱۰۱۲۹۳
|
۴
|
آزادراه قزوین - کرج
|
البرز
|
۸۷۹۰۱
|
۵
|
آزادراه زنجان - تبریز
|
زنجان
|
۷۱۰۵۳
|
۶
|
آزادراه ساوه - تهران
|
تهران
|
۶۹۸۵۲
|
۷
|
آزادراه تبریز - زنجان
|
زنجان
|
۶۸۷۵۸
|
۸
|
تهران - شهریار
|
تهران
|
۵۴۴۸۸
|
۹
|
شهریار - تهران
|
تهران
|
۵۲۲۵۵
|
۱۰
|
قائمشهر - ساری
|
مازندران
|
۵۲۱۱۲
آخرین وضعیت محورهای شمالی
ترافیک سنگین در محور چالوس (شمال به جنوب) محدودههای هزارچم و سیاه بیشه
تردد روان در محورهای هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
محورهای مسدود شریانی
شهداد - نهبندان
خرم آباد – پلدختر
محدودیت تردد با تغییر مسیر
محور قزوین - همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دوطرفه انجام میگردد.
محورهای دارای انسداد فصلی
شمشک - دیزین
اولنگ - شاهرود
سی سخت - پادنا
گنجنامه - تویسرکان
وازک - بلده
پونل - خلخال
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