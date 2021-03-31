ترافیک سنگین در جاده کرج-چالوس/ تردد روان در محور هراز و فیروزکوه

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۶۳ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۹ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

‌محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته