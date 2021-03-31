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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۴۰

از سوی سازمان صمت تهران؛

نظارت بر بازار مرغ تشدید شد

نظارت بر بازار مرغ تشدید شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران گفت: نظارت و بازرسی بر بازار مرغ تا رسیدن به قیمت‌های مصوب ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید محمدی پور با تاکید بر استمرار نظارت‌ها بر بازار مرغ تا رسیدن به قیمت‌های مصوب گفت: از ۲۰ اسفند ۹۹ تا کنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرسی از واحدهای خرده فروشی و عرضه کننده مرغ گرم انجام گرفته که برای ۷۵۰ واحد متخلف برگه گزارش بازرسی تنظیم و به مراجع قضائی ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت تصریح کرد: میزان تخلف تنظیم شده بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان بوده و عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی عناوین تخلف است.

وی خاطرنشان کرد: میزان توزیع مرغ گرم روزانه به طور میانگین ۳۰۰ تن می‌باشد و جهت جبران کسری تولید، توزیع مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان در حال انجام است.

کد مطلب 5178628

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