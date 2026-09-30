به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان، معاون سازماندهی و شبکهسازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، با اشاره به روحیه تلاش و خودباوری در میان فعالان مسجدی در حاشیه برگزاری اولین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای بچههای مسجدی، تلاش برای ارائه بهترین خدمات به مخاطبان با حداقل امکانات است.
وی عنوان کرد: احساس من در سالهایی که توفیق داشتم در کنار بچههای مسجدی باشم، این بوده که برای آنها بنبستی وجود ندارد و «کار نشد ندارد». آنها تلاش میکنند با هر امکاناتی که در اختیار دارند، به اهداف عالی خود دست پیدا کنند.
طاهریان با بیان اینکه این روحیه از گذشته در میان فعالان مسجدی وجود داشته و دارد، افزود: شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که چگونه میتوان با چه ابزار و امکاناتی کارهای بزرگ انجام داد. واقعیت این است که ظرفیتهای مختلفی میتوان به خدمت گرفت و با وجود محدودیت امکانات و اعتبارات، با باور به توانمندی خود، کارهای بزرگی را به ثمر رساند.
معاون سازماندهی و شبکهسازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد ادامه داد: بچههای مسجدی به همان شعار همیشگی «ما میتوانیم» باور دارند و تلاش میکنند کارهایی را که در نگاه نخست نشدنی به نظر میرسد، به نتیجه برسانند.
وی رویداد نخبگان مسجدی را فرصتی برای انتقال این تجربیات دانست و گفت: این رویداد فرصتی است تا جمعی از نخبگان مسجدی دور هم جمع شوند و از تجربههای خود بگویند، اینکه چه مسائل و چالشهایی را در محله، منطقه یا شهر خود با آن مواجه بودهاند و چگونه توانستهاند با استفاده از ظرفیتهای موجود در محله و توان بچههای مسجدی، برای آنها راهحل پیدا کنند.
طاهریان با اشاره به نمونههای ارائهشده در این رویداد خاطرنشان کرد: بخشی از این تجربیات را همه شما مشاهده کردهاید، افرادی که با حداقل امکانات توانستهاند کارهای بزرگی انجام دهند.
وی همچنین به تجربههای شکلگرفته در روستای خرماکلا و اردوگاه شهدای خرماکلا اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که در این مجموعه و در خود روستای خرماکلا رقم خورده، حاصل تفکر و تلاش بچههای مسجدی است.
معاون سازماندهی و شبکهسازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در پایان تأکید کرد: رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» فرصتی برای انتقال تجربه، تکثیر تجربههای موفق و الگوبرداری از الگوهای موفق است تا بتوانیم با بهرهگیری از این تجربیات، در مسیر ساختن ایرانی بیش از پیش عزیز و مقتدر گام برداریم.
اولین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» تا ۹ مهر ۱۴۰۵ به دبیری نجمالدین آفتابیآرانی مدیرکل آموزش، نوآوری و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در حال برگزاری است.
مرتضی طاهریان، معاون سازماندهی و شبکهسازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد معتقد است رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» فرصتی برای انتقال تجربه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان، معاون سازماندهی و شبکهسازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، با اشاره به روحیه تلاش و خودباوری در میان فعالان مسجدی در حاشیه برگزاری اولین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای بچههای مسجدی، تلاش برای ارائه بهترین خدمات به مخاطبان با حداقل امکانات است.
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