آفریقای جنوبی سفیر آمریکا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت روابط بین‌الملل و همکاری آفریقای جنوبی برای سومین بار طی ۹ ماه گذشته سفیر آمریکا در پرتوریا را به دلیل رفتار غیردیپلماتیک احضار کرد.

یک مقام ارشد آفریقای جنوبی با تأیید این موضوع گفت اعتراض رسمی به لئو برنت بوزل سوم، سفیر آمریکا ابلاغ شده است، اما جزئیات رفتار مورد اعتراض را اعلام نکرد. سفارت آمریکا نیز تاکنون درباره این موضوع اظهارنظری نکرده است.

روابط واشنگتن و پرتوریا در سال‌های اخیر بر سر اختلافات سیاسی و اظهارات دونالد ترامپ درباره وضعیت سفیدپوستان آفریقای جنوبی پرتنش شده است. بوزل پیش‌تر نیز به دلیل اظهاراتی که دولت آفریقای جنوبی آنها را مداخله‌جویانه و تضعیف‌کننده دستگاه قضایی این کشور دانسته بود، احضار شده بود.

آفریقای جنوبی با وجود اختلافات، بر ادامه گفت‌وگو با آمریکا تأکید کرده و گفته است حل مسائل دوجانبه باید با احترام به حاکمیت این کشور و بدون مصالحه درباره اولویت‌های داخلی انجام شود.