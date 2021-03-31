به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد رودکی، گروههای موسیقی نواحی «شمس خواف» و «آوای طبری»، در روزهای پایانی رویداد «پهنه نوروز» به اجرا میپردازند.
گروه موسیقی نواحی «شمس خواف» به سرپرستی سیفاله ورزیده رودی، ۳۰ سال سابقه فعالیت در دو رشته حرکات آئینی و موسیقی محلی را دارد و از ساعت ۱۸ روز پنج شنبه ۱۲ فروردین از پهنه رودکی، به اجرای موسیقی محلی استان خراسان رضوی میپردازد.
اجرای گروه موسیقی «آوای طبری» به سرپرستی جلال محمدی که اجرای موسیقی سریال پایتخت را در کارنامه کاری خود دارد نیز در روز جمعه ۱۳ فروردین از ساعت ۱۸ پخش میشود.
ویژه برنامه «پهنه نوروز» از اول تا سیزدهم فروردین ماه و از ساعت ۱۸ در پهنه رودکی، رو به روی تالار وحدت، به همت بنیاد رودکی و مشارکت شهرداری منطقه ۱۱ برگزار میشود.
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