امکان ترخیص ۲۴ ساعته کالا از گمرک/ شرکتهای بورسی سودده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ترخیص کالا از گمرک افزود: در بحث ترخیص کالا از گمرک ما زمان را به شدت کاهش داده ایم و گمرک به ابزارهای مدرن مجهز شده است و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مدرن این اقدام را دنبال کرده ایم و اینگونه نیست که وقت تلف شود.

وی گفت: ضمن اینکه نظارت‌ها در گمرک از نظارت پیشین به نظارت پسین تبدیل شده است و عملاً نقش نیروی انسانی را در ترخیص کالاها کاهش داده ایم.

وزیر اقتصاد افزود: تمام شرایط فراهم شده است تا اگر وارد کننده‌ای ارز مورد نیازش تأمین شود و دارای ثبت سفارش باشد مشکلی پیش نخواهد آمد. درباره ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی از گمرکات به شرط تأیید سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های مربوطه مشکلی نداریم و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند ترخیص شود و گمرک این آمادگی را دارد.

وزیر اقتصاد افزود: ما در گمرک، ترخیص یک سره را طراحی کرده ایم و در ۲۴ ساعت می‌تواند این کار را بدون هیچ گونه وقفه انجام دهد و رکورد ثبت شده است که از زمان ثبت سفارش تا ترخیص ظرف ۲۴ ساعت انجام گرفته است؛ بنابراین گمرک از این نظر خوشبختانه آمادگی لازم را دارد و این کار انجام می‌شود.

وی گفت: امسال که سال تولید و پشتیبانی از تولید است یکی از جاهایی که باید از تولید پشتیبانی کند، گمرک است که البته سه مؤلفه دارد: ۱. تسهیل واردات مواد اولیه و نیازمندی‌های خط تولید، ۲. تسهیل صادرات برای اینکه بازار برای تولید کالا ایجاد شود و ۳. ممانعت از قاچاق و این خیلی مهم است. اکنون بخشی از تقاضاهای ما را کالاهای قاچاق می‌بلعد بنابراین با این کار جلوی قاچاق هم گرفته می‌شود که با این سه مؤلفه گمرک یکی از مجاری حمایت از تولید است و ان شاء الله می‌توانیم آن را به نتیجه برسانیم.

وزیر اقتصاد درباره روند بورس در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: خوشبختانه بعد از سال تحویل، رئیس بورس به صورت مفصل در برنامه‌های صدا و سیما حاضر شد و درباره شرایط بورس و برنامه‌های بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: آنچه که اکنون می‌توانم بگویم این است که خوشبختانه در آغاز سال تمام متغیرهای اقتصادی مؤثر بر تحولات بورس و شرایط آن، نشان دهنده پایداری در بازار بورس هستند.

دژپسند گفت: تحلیل گران مطرح کرده اند روند بورس در ایران با توجه به متغیرهای بنیادی که وجود دارد، باید روندی را طی کند که به تعادل پایدار برسد، ضمن اینکه در جلسه شورای عالی بورس که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد به دنبال پایداری و تعادل بورس و مؤلفه‌های آن هستیم.

وی افزود: خوشبختانه شرایط شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری خیلی خوب است این یک نکته مثبتی است، ضمن اینکه برخی شرکت‌های صادراتی به دلیل فراهم شدن صادرات بیشتر برای آن‌ها وضعیت بهتری خواهند داشت، بنگاه‌ها در حال افزایش استفاده و بهره‌برداری از ظرفیت اسمی خود هستند و سودشان در حال افزایش است و این متغیر روی سودآوری بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کسانی که در بازار سرمایه فعال هستند باید بدانند که اقتضا فعالیت در بازار سرمایه محاسبه گری و دقت در خرید و فروش است بنابراین برخورد و رفتار هیجانی در خرید و فروش به نفع هیچکس نیست، چون بعضی‌ها احساس می‌کنم در فروش دچار رفتار هیجانی می‌شوند.

وی افزود: این در حالی است که سهام علاوه بر قیمت، سودآوری هم دارد و در پایان مجامع به هر سهم سودی تعلق می‌گیرد.