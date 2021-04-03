به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از یک سال از شروع همه‌گیری بیماری کووید -۱۹، بیماری ناشی از ویروس کرونا، ما اطلاعات زیادی در مورد این بیماری و ویروس عامل آن یاد گرفته‌ایم. بااین‌حال، هنوز تحقیقات در مورد این موضوع ادامه دارد. از سوی دیگر، اخیراً ویروس کرونا در برخی مناطق جهان جهش پیدا کرده است که این مسئله باعث شده است بیماری کووید -۱۹ بیشتر از قبل نگران‌کننده باشد. در این شرایط، اگر والد باشید ممکن است نگرانی‌های شما به خاطر فرزندتان بیشتر هم باشد؛ بنابراین، ما در این مقاله به جواب این سوال می‌پردازیم که کرونا در کودکان چقدر جدی و خطرناک است.

آیا علائم کرونا در کودکان و بزرگسالان متفاوت است؟

هنگامی‌که کودکان و نوجوانان به بیماری کووید -۱۹ مبتلا می‌شوند علائم آن‌ها نسبت به بزرگسالان خفیف‌تر است. تشخیص بیماری کووید -۱۹ در کودکان مانند بزرگسالان و با استفاده از تست کرونا انجام می‌شود که در این شرایط و به‌خصوص برای کودکان، تست کرونا در منزل می‌تواند مفیدتر باشد. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از کودکانی که به این بیماری مبتلا می‌شوند علائم بسیار خفیف تا متوسط مانند سرماخوردگی دارند که این علائم شامل موارد زیر است:

* تب

* آبریزش بینی

* سرفه کردن

* استفراغ

* اسهال

اخیراً برخی از کودکان و نوجوانان در نتیجه ابتلاء به ویروس کرونا دچار بیماری‌ای به نام سندرم التهابی چندسیستمی در کودکان (MIC-S) شده‌اند که این بیماری منجر به بستری شدن آن‌ها شده است. پزشکان هنوز در مورد این بیماری در حال تحقیق هستند اما آن‌ها فکر می‌کنند که این مسئله درنتیجه ویروس جدید کرونا اتفاق افتاده است. علائم سندرم التهابی چندسیستمی در کودکان شامل تب، شکم‌درد، استفراغ، اسهال، بثورات پوستی، سردرد و گیجی می‌شود.

علائمی که مطرح شد مشابه علائم سندرم شوک سمی یا بیماری کاوازاکی است که این بیماری‌ها باعث التهاب رگ‌های خونی در کودکان می‌شوند. با این حال، مشکلات جدی در کودکان نادر است اما اگر فرزند شما علائم زیر را نشان داد مهم است که فوراً کمک پزشکی دریافت کنید:

* مشکل در تنفس

* تغییر در رنگ پوست به‌خصوص آبی شدن لب‌ها یا صورت

* گیجی یا مشکل در بیدار شدن از خواب

* درد شدید شکم

* درد یا فشار در قفسه سینه

چقدر احتمال دارد که کودکان به بیماری کووید -۱۹ مبتلا شوند؟

تاکنون، بیشتر افرادی که به بیماری کووید -۱۹ مبتلا شده‌اند بزرگسالان هستند و به نظر نمی‌رسد کودکان در معرض خطر زیادی برای ابتلاء به این بیماری باشند. بااین‌حال، شواهد نشان می‌دهند کودکان کمتر از یک سال، در معرض خطر بالای این بیماری باشند اما هنوز متخصصان علت این مسئله را کشف نکرده‌اند.

در موارد بسیار نادر، کودکان مبتلا به ویروس کرونا ممکن است به بیماری جدی‌ای مانند جمع شدن مایعات در ریه‌ها یا نارسایی عضو مبتلا شوند اما به نظر می‌رسد اکثر کودکان با آلوده شدن به ویروس، به بیماری کووید -۱۹ مبتلا نمی‌شوند و تنها موجب انتقال و گسترش ویروس می‌شوند که در این زمینه روش‌های ساده‌ای برای جلوگیری از گسترش ویروس وجود دارد: شستن مرتب دستان کودک، تمیز کردن خانه به‌طور مرتب، دور نگه داشتن کودک از افراد بیمار، ماسک زدن کودک در کنار دیگران و محدود کردن یا توقف بازی‌های حضوری او.

همچنین، ممکن است فرزندتان به دلیل تغییر روال زندگی خود مانند ماندن در خانه یا ندیدن دوستان خود از نزدیک، دچار اضطراب شود. در این شرایط، مهم است که به نشانه‌های نامعمول در فرزندتان توجه کنید و در صورت مشاهده این نشانه‌ها با او صحبت کنید و سعی کنید به آرام شدن کودک کمک کنید. برخی از این علائم عبارت‌اند از: نگرانی یا غم غیرعادی در کودک، مشکل در غذا خوردن و خوابیدن و مشکلات توجه. همچنین مهم است که اضطراب خود را نیز کنترل کنید زیرا اضطراب شما می‌تواند به فرزندتان نیز منتقل شود.

چه زمانی لازم است کودکان تست کرونا بدهند؟

به‌طورکلی، کودکان و نوجوانانی که علائم بیماری کووید -۱۹ را دارند لازم است فوراً تست کرونا بدهند تا مشخص شود که آیا ویروس در بدن آن‌ها وجود دارد یا خیر. تست کرونا برای کودکان، به‌ویژه زمانی مهم است که آن‌ها با افراد دیگر در ارتباط باشند. همچنین، اگر فرزندتان علائمی ندارد اما اخیراً از نزدیک با فردی تماس داشته که به بیماری کووید -۱۹ مبتلا بوده است بهتر است حداقل چهار روز پس از تماس صبر کنید و سپس برای تست کرونا برای فرزندتان اقدام کنید.

تماس نزدیک به این معنی است که کودک حداقل ۱۵ دقیقه با فردی در ارتباط باشد که فاصله میان آن‌ها کمتر از یک و نیم متر باشد. ازآنجایی‌که انجام تست کودکان معمولاً چالش‌های بیشتری نسبت به انجام تست برای بزرگسالان دارد و از سوی دیگر، کودکان ممکن است از تست کرونا بترسند انجام این تست در فضای آشنا و راحت منزل می‌تواند در این شرایط برای کودکان کمک‌کننده‌تر باشد.

کرونا در کودکان مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای چگونه است؟

کودکانی که دچار بیماری‌های زمینه‌ای هستند بیشتر در معرض عوارض جدی کووید -۱۹ قرار دارند. این بیماری‌های زمینه‌ای شامل موارد زیر می‌شوند:

* آسم

* دیابت

* اختلالات خون

* بیماری‌های ریه

* بیماری‌های قلب و کبد

* بیماری‌های کلیه که نیاز به دیالیز داشته باشند

* ضعف سیستم ایمنی

خدمات هوم‌کا در زمینه تست کرونا برای کودکان چگونه است؟

همان‌طور که مطرح شد کودکان معمولاً به علائم جدی بیماری کووید -۱۹ مبتلا نمی‌شوند اما موارد نادری نیز وجود داشته است که کودکان دچار عوارض خطرناک این بیماری شده‌اند؛ بنابراین، مهم است که در صورت مشاهده علائم بیماری در کودک خود یا تماس او با فرد مبتلا، برای تست کرونا برای فرزندتان اقدام کنید. هوم‌کا امکان انجام این تست را در منزل برای شما فراهم کرده است.

اگر ساکن کرج هستید امکان انجام تست کرونا در منزل کرج توسط هوم‌کا برای شما فراهم است. هوم‌کا این خدمات را در شهرهای دیگر استان البرز و همچنین استان تهران و شهر مشهد نیز ارائه می‌دهد. انجام تست کرونا توسط هوم‌کا از طریق همکاری با آزمایشگاه‌های معتبر انجام می‌شود و در همه روزهای هفته و در هر ساعت شبانه‌روز امکان‌پذیر است.

درنهایت، اگر علائم بیماری کووید -۱۹ را در فرزندتان مشاهده کرده‌اید یا اخیراً کودکتان با فردی مبتلا به این بیماری تماس داشته است مهم است که برای انجام تست کرونا برای فرزندتان اقدام کنید. در این شرایط، انجام تست کرونا در خانه می‌تواند برای کودکان راحت‌تر و ترس کمتری برای آن‌ها به همراه داشته باشد. اگر می‌خواهید از این خدمات بهره‌مند شوید کافیست درخواست خود را به‌صورت رایگان در هوم‌کا ثبت کنید. همچنین می‌توانید با شماره‌ی ۰۲۱۹۱۰۲۵۵۹۵ تماس بگیرید و از کارشناسان هوم کا، مشاوره رایگان دریافت کنید.

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