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۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ۱۶:۴۰

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛ 

ثبت بیش از ۳۱۷ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در ایام نوروز در کرمانشاه

ثبت بیش از ۳۱۷ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در ایام نوروز در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۳۱۷ هزار مورد تخلف سرعت غیرمجاز در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

فریبرز کرمی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت سه میلیون و ۳۰۲ هزار تردد در نوروز سال ۹۹ در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: این آمار در سطح محورهای مواصلاتی این استان در ایام نوروز سال جاری به ۶ میلیون و ۱۶۷ هزار تردد رسیده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای سال جاری در ایام نوروز، پنج میلیون و ۵۱۵ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک و ۶۵۲ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین است‌.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: بیشترین تردد مربوط به محور بیستون-کرمانشاه با ۳۶۶ هزار تردد و کمترین تردد مربوط به محور گیلانغرب-سومار با چهار هزار تردد بوده است.

کرمی با اشاره به وجود بیش از هشت هزار کیلومتر راه شامل ۴۱۷ کیلومتر بزرگراه و ۸۹۰ کیلومتر راه شریانی تصریح کرد: تمامی محورها از طریق ۳۰ دستگاه سامانه ثبت تخلف ثابت، ۳۱ دستگاه دوربین نظارت تصویری و ۷۴ دستگاه تردد شمار بررسی می‌شود.

وی به تخلفات ثبت شده در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین ثبت تخلف در ایام نوروز سال جاری مربوط به سرعت غیرمجاز با ۳۱۷ هزار و ۸۸۹ مورد تخلف بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۳ هزار و ۵۸۲ تخلف بوده رشد ۴۲ درصدی دارد.

کد مطلب 5180329

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