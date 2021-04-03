ثبت بیش از ۳۱۷ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در ایام نوروز در کرمانشاه

فریبرز کرمی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت سه میلیون و ۳۰۲ هزار تردد در نوروز سال ۹۹ در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: این آمار در سطح محورهای مواصلاتی این استان در ایام نوروز سال جاری به ۶ میلیون و ۱۶۷ هزار تردد رسیده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای سال جاری در ایام نوروز، پنج میلیون و ۵۱۵ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک و ۶۵۲ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین است‌.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: بیشترین تردد مربوط به محور بیستون-کرمانشاه با ۳۶۶ هزار تردد و کمترین تردد مربوط به محور گیلانغرب-سومار با چهار هزار تردد بوده است.

کرمی با اشاره به وجود بیش از هشت هزار کیلومتر راه شامل ۴۱۷ کیلومتر بزرگراه و ۸۹۰ کیلومتر راه شریانی تصریح کرد: تمامی محورها از طریق ۳۰ دستگاه سامانه ثبت تخلف ثابت، ۳۱ دستگاه دوربین نظارت تصویری و ۷۴ دستگاه تردد شمار بررسی می‌شود.

وی به تخلفات ثبت شده در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین ثبت تخلف در ایام نوروز سال جاری مربوط به سرعت غیرمجاز با ۳۱۷ هزار و ۸۸۹ مورد تخلف بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۳ هزار و ۵۸۲ تخلف بوده رشد ۴۲ درصدی دارد.