افزایش ۱۴۹ درصدی ترددهای نوروزی درمازندران/کشف ۶۸۰ کیلو مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: با آغاز طرح ویژه نوروز از ۲۸ اسفندماه سال ۹۹ تا ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در سطح استان با راه اندازی قرارگاه مشترک امام رضا (ع) و نوروز بیش از ۱۵ جلسه در راستای هماهنگی، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه ترافیکی، انتظامی، امنیتی و اجتماعی برای ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی و همچنین اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم قرارگاه نوروزی پلیس، پیشگیری و مقابله با جرایم است، تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز با تلاش شبانه روزی همکاران شاهد کاهش سرقت‌ها در حوزه سرقت خودرو، موتورسیکلت، احشام و سرقت مغازه‌ها بوده ایم.



فرمانده انتظامی استان مازندران از افزایش ۷۰ درصدی کشفیات سرقت در ایام تعطیلات نوروز نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در حوزه کشف به وقوع نیز ۱۰۰ درصد سرقت‌های به وقوع پیوسته در ایام نوروز کشف شد.



سردار میرزایی در بخشی دیگر از سخنان خود به کشف ۶۸۴ کیلویی انواع مواد مخدر در ایام تعطیلات نوروز امسال و افزایش ۳۲۶ درصدی نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: جمع آوری ۵۵۲ معتاد متجاهر، دستگیری ۵۲ قاچاقچی مواد مخدر و ۳۵۶ خرده فروش مواد مخدر از جمله اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایام نوروز ۱۴۰۰ بوده است.



فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اینکه وضعیت کرونایی استان در ایام نوروز، کار را برای پلیس سخت‌تر کرده بود، افزود: با توجه به وضعیت موجود، شاهد افزایش ترددها بوده ایم.



میرزایی با اشاره به ثبت ۳۰ میلیون تردد در سطح استان در ایام تعطیلات نوروز از ثبت ۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی و ۲۸ میلیون تردد در جاده‌های بین شهری استان خبر داد و افزود: با توجه به حجم بالای تردد شاهد افزایش حوادث رانندگی منجر به فوت نسبت به سال قبل بوده ایم.



وی اضافه کرد: در حوزه درون شهری شاهد کاهش ۲۰ درصدی حوادث رانندگی منجر به فوت بوده ایم که رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و شهروندان در کاهش این حوادث مؤثر بوده است.



سردار میرزایی سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نقص فنی خودرو و نبستن کمربند ایمنی را از جمله تخلفات حادثه ساز در ایام تعطیلات نوروز برشمرد و افزود: بی شک رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی گامی مهم و مؤثر در کاهش حوادث رانندگی است.



فرمانده انتظامی استان مازندران، اعتماد عمومی مردم به پلیس را در گرو عملکرد مثبت پلیس دانست و تصریح کرد: برابر بررسی‌ها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس ۹۵ درصد است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.