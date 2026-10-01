تشکیل شبکه «دیاسپورای خلیج فارس» برای تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیرزادی عصر پنجشنبه در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مسئولان و فعالان این حوزه در بوشهر اظهار کرد: منظور از دیاسپورای خلیج فارس، گروه‌هایی از اقوام ایرانی هستند که بخشی از آنان در ایران و بخشی دیگر در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سکونت دارند و فعال‌سازی این ظرفیت از ابعاد مختلف برای کشور حائز اهمیت است.

وی افزود: نسل جدید نیاز جدی به شناخت خاستگاه و ریشه‌های هویت‌ساز خود دارد و فعال‌سازی پیوندهای تاریخی و خانوادگی میان ایرانیان دو سوی خلیج فارس، علاوه بر پاسخگویی به این نیاز هویتی، می‌تواند به تقویت دیپلماسی مردم‌محور و ارتقای پیوندهای اجتماعی کمک کند.

تدوین طرح کلان برای شناسایی ایرانیان دو سوی خلیج فارس

رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به تأثیر پیوندهای تاریخی و خویشاوندی بر مناسبات منطقه‌ای تصریح کرد: در تحولات منطقه‌ای، پیوندهای خونی و تباری میان برخی خانواده‌های ساکن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و ایرانیان ساحل شمالی، سابقه‌ای قابل توجه دارد.

شیرزادی ادامه داد: نسبت‌های تباری برخی خانواده‌های حاکم در شارجه با اقوام ایرانی هرمزگان و همچنین حضور شمار قابل توجهی از خانواده‌های بوشهری در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، نمونه‌هایی از این پیوندهای تاریخی است که ضرورت شناسایی و مطالعه دقیق‌تر این ظرفیت را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی این شبکه افزود: بخشی از این خانواده‌ها دارای ریشه‌های ایرانی و جایگاه اقتصادی قابل توجهی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند و می‌توان از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان برای تقویت ارتباطات میان دو سوی خلیج فارس استفاده کرد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بیان کرد: در همین راستا طرحی کلان توسط دانشگاه خلیج فارس تدوین و به وزارت امور خارجه ارسال شده است که پیشنهاد می‌شود این موضوع در سطح دولت نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی درباره مراحل اجرای این طرح گفت: مرحله پایه و اساسی طرح بر ثبت و گردآوری تاریخ شفاهی استوار خواهد بود تا پیشینه خانوادگی، فرهنگی و تاریخی ایرانیان ساکن دو سوی خلیج فارس مستندسازی شود.

شیرزادی افزود: در مرحله تکمیلی، دانشگاه خلیج فارس می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی خود در حوزه هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده‌ها و شبکه‌سازی، داده‌های گردآوری‌شده را بررسی و ارتباطات موجود در این شبکه تاریخی و فرهنگی را شناسایی کند.

وی گفت: بخش مربوط به هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها می‌تواند در قالب طرحی مستقل نیز ارائه شود تا از فناوری‌های نوین برای شناسایی و تحلیل پیوندهای میان ایرانیان دو سوی خلیج فارس استفاده شود.

رئیس دانشگاه خلیج فارس خاطرنشان کرد: اجرای همزمان بخش تاریخ شفاهی و بخش فناورانه این طرح می‌تواند به شناخت دقیق‌تر پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایرانیان ساکن دو سوی خلیج فارس و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند.