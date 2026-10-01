پایان راه استاد خط و کتابت؛ سید علی حسینی‌ پور در باغ رضوان آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد سیدعلی حسینی‌پور، هنرمند پیشکسوت و خوشنویس برجسته، پس از سال‌ها فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر و در پی ابتلا به بیماری دار فانی را وداع گفت و امروز در قطعه سادات باغ رضوان به خاک سپرده شد.

سیدعلی حسینی‌پور متولد سال ۱۳۲۳، سال‌ها در کتابخانه دانشگاه تهران به خدمت علم و فرهنگ مشغول بود و همزمان با حضور در محضر استادان برجسته خوشنویسی، به‌ ویژه برادران میرخانی، به فراگیری و پاسداشت شیوه‌ های اصیل خوشنویسی ایرانی پرداخت.

این هنرمند پیشکسوت در دوران فعالیت خود مسئولیت دبیری انجمن خوشنویسان تهران را نیز بر عهده داشت و در مسیر توسعه و ترویج هنر خوشنویسی خدمات ارزنده‌ای ارائه کرد.

حسینی‌پور همچنین در برنامه «شکرانه حضور» به پاس سال‌ها فعالیت و تلاش در عرصه خط و کتابت مورد تجلیل قرار گرفت و کتاب «مشاقی» نیز از جمله آثار به‌یادماندنی برجای‌مانده از وی به شمار می‌رود.

پیکر این استاد خوشنویسی که روز گذشته درگذشت، امروز با حضور خانواده، دوستان، اهالی فرهنگ و هنر و جمعی از علاقه‌مندان، تشییع و در قطعه سادات باغ رضوان به خاک سپرده شد.