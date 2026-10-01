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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

پیشنهاد راه‌اندازی موزه تخصصی مقاومت مردم بوشهر

پیشنهاد راه‌اندازی موزه تخصصی مقاومت مردم بوشهر

بوشهر - رئیس بنیاد ایران‌شناسی بوشهر گفت: پیشینه تاریخی و مقاومت مردم این دیار، ظرفیت مناسبی برای راه‌اندازی موزه تخصصی مقاومت و معرفی میراث تاریخی استان فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم مشایخی عصر پنجشنبه در نشست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مسئولان و فعالان این حوزه در بوشهر اظهار کرد: بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی و دیدگاه استادان برجسته این حوزه، آثار کشف‌شده در استان بوشهر بیش از پنج هزار سال قدمت دارند.

وی افزود: پیشینه تاریخی بوشهر از دوره ایلامی و هخامنشی امتداد یافته و آثاری همچون کاخ‌های چرخاب، بردک‌سیاه و سنگ‌سیاه، بخشی از این میراث تاریخی را تشکیل می‌دهند و این سابقه در دوره‌های اشکانی، ساسانی و اسلامی نیز ادامه پیدا کرده است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی این منطقه بیان کرد: شهر تاریخی بخت‌اردشیر یا ریشهر و قلعه تاریخی آن در دوره ساسانی و دوران اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار بوده‌اند.

مشایخی ادامه داد: در قرن چهارم هجری و همزمان با دوره شکوفایی تمدن اسلامی، بنادر تاریخی سیراف، نجیرم، مهروبان و سینیز به مراکز مهم تجاری و فرهنگی تبدیل شدند و نقش قابل توجهی در مناسبات منطقه‌ای داشتند.

پیشنهاد ایجاد موزه مقاومت مردم بوشهر

وی با اشاره به سابقه طولانی ایستادگی مردم بوشهر در برابر قدرت‌های استعماری تصریح کرد: این منطقه طی حدود پنج قرن شاهد مقاومت مردم در برابر تجاوز پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها بوده است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان بوشهر افزود: دفع چهار نوبت تهاجم مستقیم نظامی انگلیس از جمله رویدادهایی است که در تاریخ این منطقه ثبت شده و بیانگر سابقه مقاومت مردم بوشهر در برابر تجاوز خارجی است.

مشایخی با تأکید بر ضرورت حفظ و انتقال این میراث تاریخی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی بوشهر، پیشنهاد می‌شود با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، مکان مناسبی برای راه‌اندازی «موزه مقاومت مردم بوشهر» تملک و آماده‌سازی شود.

وی گفت: ایجاد چنین موزه‌ای می‌تواند زمینه‌ای برای گردآوری، حفاظت و معرفی اسناد، آثار و روایت‌های مرتبط با تاریخ مقاومت مردم بوشهر فراهم کند و بخشی از ظرفیت تاریخی استان را در معرض دید گردشگران و پژوهشگران قرار دهد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان بوشهر همچنین با اشاره به اهمیت بافت تاریخی بوشهر و مدرسه ماندگار سعادت بیان کرد: بافت تاریخی این شهر یکی از سرمایه‌های ارزشمند و ماندگار استان محسوب می‌شود و باید برای حفظ و احیای آن برنامه‌ریزی مستمر صورت گیرد.

مشایخی افزود: منابع نفت و گاز در نهایت پایان‌پذیر هستند، اما بافت تاریخی یکپارچه بوشهر با وسعت حدود ۴۰ هکتار، به‌عنوان سرمایه‌ای اصیل از نظر معماری و پیوستگی شهری باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از بافت تاریخی بوشهر، احیای بناهای ارزشمند و معرفی میراث فرهنگی این شهر باید به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه گردشگری استان مورد توجه جدی قرار گیرد.

کد مطلب 6964855

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