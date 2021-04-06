به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود گفت: ما چندین بنای شاخص از ادوار مختلف تاریخی در تهران داریم. برج آزادی نیز یکی از بناها و نمادهای مهم تاریخی شهر است. مسئله توپ در کردن در زمانی که ساعت نبوده رواج داشته است اما در زمان کنونی این موضوع نیاز به برنامه ریزی بیشتری داشت.

وی افزود: اگر قرار است در شهر توپ در شود باید در توپ خانه انجام شود. البته نمی دانم که سهم جمهوری اسلامی در توپ خانه فعلی شهر چیست. مسئله بنده این نیست که این توپ رها در سال تحویل به برج آزادی آسیب زده یا خیر چرا که این امر نیاز به کارشناسی دقیق‌تر دارد.

عضو شورای شهر ابراز داشت: بلکه به عقیده بنده اگر اقدام به نوآوری سنت‌ها می‌کنیم، باید ملازمات آن را رعایت کنیم.

مسجد جامعی با اشاره بر حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون تغییر چهره حاجی فیروز نیز تصریح کرد: نمی‌توانیم با بخش نامه سنت‌ها را تغییر دهیم و بگوییم که حاجی فیروز به شکل دیگری باشد.

وی افزود: در حال حاضر باید برای ماه رمضان که اوج زندگی شبانه است، برنامه ریزی کنیم. متأسفانه بنده در برنامه‌های سال ۱۴۰۰ نکته‌ای برای توجه به این موضوع ندیدم.