به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حمید رضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در نشست ویدئو کنفرانسی خود با مدیران عامل مناطق آزاد، براتمام به موقع طرح ها و به ثمر نشاندن تلاش های دولت دوازدهم در روزهای پایانی تاکید کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست، شاه کلید جزیره و دیگر مناطق آزاد را، اتمام طرح عمرانی پایانه جدید فرودگاه بین‌المللی کیش عنوان کرد و گفت: افتتاح این پروژه در چندماه باقی‌مانده، ورق خوردن برگ زرینی از تلاش های مسئولان در این دولت را موجب می شود.

جعفر آهنگران به اجرای طرح توریسم سلامت، با سرمایه گذاری ۲۲۰میلیارد تومانی، ساخت و اتمام دو مجتمع هوشمند مسکونی متفاوت با دیگر طرح های مشابه، تله‌کابین کیش با هزینه ارزی بالغ بر ده میلیون دلار و رقم ریالی ۶۰میلیارد به عنوان دیگر طرح های آماده بهره‌برداری در منطقه آزاد کیش اشاره کرد.

وی همچنین به ایجاد خانه فرهنگ به عنوان طرحی موثر در پیش‌برد اهداف فرهنگی جزیره، هتل ۵ستاره پالاس و هتل ۵ ستاره لمکده را نیز از دیگر طرح های آماده بهره برداری منطقه آزاد کیش برای چهارمین دوره از افتتاح های ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور همزمان با دیگر مناطق آزاد برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از اتصال کیش به هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی گفت: پس ازساخت هتل ۷ستاره‌ای در جنوب جزیره که مراحل پایانی ساخت خود را طی می‌کند، کیش به عنوان اولین منطقه در کشور به مجموعه هتل‌های بین‌المللی "گرند ملیا" با سرمایه‌گذاری ۵هزار میلیارد تومانی خواهد پیوست.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش افزود: نیروگاه آماده‌ای در محوطه شرکت آب و برق نیز با بودجه ۴۵۰میلیارد تومانی با همکاری وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حال آماده‌سازی است که با افزودن ۴۵مگاوات برق به ظرفیت برق تولیدی جزیره، ظرفیت کلی را به حدود ۲۵۰ مگاوات رسانده و مشکلات جزیره را در زمان پیک مصرف به حداقل می رساند.

جعفرآهنگران همچنین از تحقق‌ "شهر بدون کربن" به عنوان دیگر برنامه در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش در آینده ای نزدیک خبر داد.

گفتنی است از ۱۵۹طرح آماده افتتاح در مناطق آزاد کشور ۷ طرح با ظرفیت اشتغال ۵۵۷به اروند، ۱۲طرح با ایجاد شغل برای ۲۴۳ به انزلی تعلق دارد. همچنین سهم مناطق آزاد چابهار، قشم و ارس از افتتاح طرح ها به‌ترتیب ۴۵، ۲۷ و ۳۷ مورد است که پس از بهره برداری در مجموع برای ۴ هزار ۱۱۵ نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد.

۲۱ طرح نیز در منطقه ماکو با ایجاد ظرفیت اشتغال برای ۲ هزار و ۶۷۲ نفر، همچنین پروژه فرودگاه امام نیز با ایجاد شغل برای ۱۵۰ نفر، به بهره‌برداری خواهند رسید.