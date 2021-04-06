اولین محموله واکسن کرونای کره ای دیشب وارد فرودگاه امام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه امام خمینی (ره) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اولین محموله واکسن آسترازنکای ارسالی به ایران، شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین وارد این فرودگاه شد.

بر اساس اعلام فرودگاه حضرت امام (ره)، محموله واکسن آسترازنکای ارسالی به ایران، که در شرکت اس. کی. بایوساینس (SK Bioscience) کره جنوبی ساخته شد، شامگاه دوشنبه ۱۶ فروردین در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و در حضور تیم‌های فنی سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تحویل نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، اولین محموله از واکسن کرونای آسترازنکا را به تعداد ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز از طریق کوواکس دریافت کرد.

این محموله با پرواز هواپیمای قطر ایر ویز وارد کشور شد.

خاطرنشان می‌شود ۷ میلیارد دلار از پول‌های ایران بابت خرید نفت از کشورمان نزد بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده است.