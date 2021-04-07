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۱۹ فروردین ۱۴۰۰، ۳:۰۲

المیادین خبر داد؛

وقوع انفجار در حومه استان «حسکه» سوریه

وقوع انفجار در حومه استان «حسکه» سوریه

منابع خبری از وقوع یک انفجار و شنیده شدن صدای مهیب آن در منطقه قامشلی واقع در حومه حسکه سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در سوریه از وقوع انفجار مهیب در شهرستان قامشلی واقع در حومه حس که خبر داد.

به گفته منابع محلی، یک بمب صوتی در نزدیکی مدرسه‌ای در مناطق جنوبی قامشلی منفجر شد و موج ناشی از آن توجه شهروندان سوری ساکن آن منطقه را جلب کرد.

گفتنی است، شبه نظامیان کُرد مورد حمایت آمریکا موسوم به «قسد» و مستقر در حس که سوریه سال‌هاست در منطقه قامشلی با ربودن شهروندان عادی سوری و بازداشت مردان و زنان و اعزام آنان به مناطق جنگی برای مقابله با ارتش سوریه آرامش را از ساکنان این منطقه سلب کرده‌اند.

هنوز جزئیاتی از میزان خسارت یا تلفات احتمالی این انفجار در دست نیست.

کد مطلب 5184220

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