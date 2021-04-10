به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی انتشارات سیمای شرق، کتاب «مومیایی» نوشته شهرام شفیعی بهتازگی با تصویرگری سام سلماسی توسط انتشارات سیمای شرق منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب یکی از عناوین مجموعه کمیکاستریپ «قصههای من و بچههام» است که اینناشر چاپ میکند.
در مجموعه طنز دوازدهجلدی «قصههای من و بچههام» که عناوین «طوطی»، «شکایت»، «تونل وحشت»، «هندوانه»، «عصرانه»، «خرمالو»، «چمدان»، «مورچه»، «سه اسب چوبی»، «تلفن»، «کارت دعوت» و «مومیایی» را شامل میشود، بهدلیل نوع داستان و همچنین کمیکاستریپبودن اینکتاب، امکان تصویرخوانی و بلندخوانی برای کودکان ۳ تا ۷ سال و همچنین مطالعه و خواندنِ متن توسط کودکان هشت سال به بالا وجود دارد.
مجموعه کتاب «قصههای من و بچههام» داستانهای طنزآمیز خانوادهای چهارنفره است که پدر خانواده روایتگری قصهها را بر عهده دارد. خواندن ماجراهای این کتاب میتواند برای هر مخاطبی در هر سنی آشنا باشد به طوری که به گفته نویسنده، این کتاب خاطره مادربزرگها و پدربزرگهای هفتاد سال بعد خواهد بود.
در این کتابها مخاطب با اتفاقات روزمرهای مواجه میشود که برای اغلب خانوادهها رخ میدهد. به اینترتیب بهطور غیرمستقیم راه و روش مواجه با مسائل گوناگون بهویژه موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را میآموزند. نگاه طنزآمیز افراد این خانواده در مقابل مشکلات و چالشهای روزمره باعث میشود مخاطب با خواندن، شنیدن و دیدن تصاویر این قصهها دنیا را از دریچهی دید این خانواده ببینند، با آنها بخندند و از شخصیتها مطالبی بیاموزند.
کتاب «مومیایی» برای گروه سنی بالای سهسال نوشته شده و پنجداستان را با نامهای «مسافرت»، «کفش»، «مومیایی»، «قایم موشک» و «شلنگ» شامل میشود.
اینکتاب با ۲۴ صفحه منتشر شده است.
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