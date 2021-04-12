به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امید علی پارسا، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال خانههای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات میشوند.
وی افزود: همچنین برای خودروهای لوکس اگر ارزش مجموع خودروهای یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات هستند. این مالیات به صورت پلهای محاسبه میشود و از یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان یک درصد مالیات و رقمهای بالاتر درصد بالاتری را شامل میشود. با این حال اگر ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات نمیشود.
به گفته این مقام مسئول مراحل اجرایی ثبت اظهارنامهها و همچنین راه اندازی پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تا خرداد و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه امسال مجموعهای از سیاستها برای حمایت از تولید پیگیری میشود، اظهار داشت: افزایش بخشودگیجرایم و تقسیط بدهیها از جمله این موارد است. در جلسه امروز هیئت مقرراتزدایی بر موضوع کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی در هیئتهای حل اختلاف تاکید و مقرر شد با هوشمندسازی فرآیند مالیاتی درصد بالایی از اظهارنامههای مالیاتی بدون رسیدگی تأیید شود.
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