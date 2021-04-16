نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش بردند/ بازداشت فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه دارد. نظامیان صهیونیست در اقدامی خصمانه به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست‌ها پس از یورش به مسجدالاقصی شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند. این درحالی است که طی هفته‌های گذشته نیز شهرک نشینان صهیونیست در چند نوبت به مسجدالاقصی یورش برده بودند.

رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه مقدسات فلسطینیان به ویژه در ماه مبارک رمضان تشدید شده است. پیش از این، مقامات فلسطینی با صدور بیانیه‌هایی جداگانه خواستار توقف اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها در طول ماه مبارک رمضان شده بودند.