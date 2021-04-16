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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

با همکاری همه معاونت‌های اجرایی شهرداری منطقه یک؛

خیابان ولیعصر (عج) در راستای پروژه ثبت جهانی پیش می‌رود

خیابان ولیعصر (عج) در راستای پروژه ثبت جهانی پیش می‌رود

خیابان ولیعصر (عج) در راستای اجرای پروژه ثبت جهانی با لحاظ نمودن شاخص‌های فرهنگی بازسازی و بازپیرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی شهردار این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: با تخصیص اعتبار، جهت اجرای پروژه ثبت جهانی خیابان ولی‌عصر (عج) در سال ۱۴۰۰، پروژه‌های احیای پل پارک وی، پیاده رو سازی و احیای ساختمان‌های قدیمی دو طرفه جداره این خیابان و نصب شاخص‌های فرهنگی در راستای اجرای پروژه ثبت جهانی خیابان ولیعصر (عج) با همکاری و هماهنگی همه معاونت‌های اجرایی شهرداری منطقه یک حدفاصل میدان تجریش تا پل پارک وی به انجام می‌رسد.

او افزود: در این راستا اقدامات اجتماعی و فرهنگی در خیابان ولیعصر (عج) نظیر افتتاح گذر گالری‌ها، پاتوق شهری، تقویت کتاب فروشی‌ها و کافه کتاب‌ها در مسیر این خیابان، اجرای برنامه سه شنبه‌ای عکس، کاربری‌های جاذب جمعیت و پیاده رو سازی از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اجرا در این خیابان است.

کد مطلب 5190386

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