به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید موسوی شهردار این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار کرد: با تخصیص اعتبار، جهت اجرای پروژه ثبت جهانی خیابان ولی‌عصر (عج) در سال ۱۴۰۰، پروژه‌های احیای پل پارک وی، پیاده رو سازی و احیای ساختمان‌های قدیمی دو طرفه جداره این خیابان و نصب شاخص‌های فرهنگی در راستای اجرای پروژه ثبت جهانی خیابان ولیعصر (عج) با همکاری و هماهنگی همه معاونت‌های اجرایی شهرداری منطقه یک حدفاصل میدان تجریش تا پل پارک وی به انجام می‌رسد.

او افزود: در این راستا اقدامات اجتماعی و فرهنگی در خیابان ولیعصر (عج) نظیر افتتاح گذر گالری‌ها، پاتوق شهری، تقویت کتاب فروشی‌ها و کافه کتاب‌ها در مسیر این خیابان، اجرای برنامه سه شنبه‌ای عکس، کاربری‌های جاذب جمعیت و پیاده رو سازی از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اجرا در این خیابان است.