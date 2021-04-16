پویش «سهم من آسمان» در دارالعباده یزد فعال شد

سیدمسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش «سهم من آسمان»، ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است که در ایام ماه مبارک رمضان توسط ستاد دیه استان یزد اجرا می شود.

وی افزود: این پویش هر سال با آغاز برنامه تلویزیونی ماه مهربانی اجرا و در طول برنامه از مردم دعوت می‌شود تا با کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به این پویش بپیوندند.

عظیمی ضمن قدردانی از صدا و سیمای مرکز یزد و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد به دلیل حمایت و همکاری در تهیه و تولید و پخش برنامه تلوزیونی ماه مهربانی عنوان کرد: این برنامه همه روزه در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی یزد پخش و از عموم مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تحت عنوان پویش «سهم من آسمان» دعوت به عمل می آید.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد افزود: مسئولان، هنرمندان، ورزشکاران و افراد برجسته و سرشناس استان با تبلیغ این پویش در شبکه های مجازی خود از عموم مردم می‌خواهند تا با کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به این پویش بپوندند .

عظیمی یادآور شد: نیکوکارانی که تمایل به شرکت در این پویش دارند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب‌های نمایندگی ستاد دیه استان یزد به شماره ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ بانک ملت، ۶۶۶۶۶۶ پست بانک، شماره کارت‌های مجازی ۶۲۷۷۶۰۷۰۰۰۰۰۳۲۳۱ و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۱۳۳۶۶۵۵ کمک های خود را به حساب ستاد دیه استان یزد واریز نمایند .

وی تاکید کرد: روابط عمومی ستاد دیه استان یزد با تلفن ۰۳۵۳۶۲۹۸۲۰۰ پاسخگوی سئوالات شما در این زمینه خواهد بود.