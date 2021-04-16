هواپیمای بویینگ ۷۳۷ هندوستان فرودگاه زاهدان را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، هواپیمای بویینگ ٧٣٧ مدل ٨٠٠ هندوستان به دلیل ترک برداشتن شیشه مقابل کمک خلبان در ساعت ۱۷ روز جمعه در فرودگاه بین‌المللی شهدای زاهدان فرود اضطراری کرد.

بنابر این گزارش، پرواز شماره SEJ۹۷۴۹ بویینگ ٧٣٧ متعلق به کشور هندوستان در مسیر ریاض به لاک نو هندوستان بدلیل ترک برداشتن شیشه مقابل کمک خلبان ساعت ١٧ عصر امروز با ٩٣ سرنشین در فرودگاه بین‌المللی شهدای زاهدان به سلامت به زمین نشست.

این هواپیما با تمامی مسافران و در سلامت کامل در ساعت ۲۲:۲۰ جمعه شب فرودگاه زاهدان را به مقصد دهلی نو ترک کرد.