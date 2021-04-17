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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۰۰

معاون امور بازرگانی صمت چهارمحال و بختیاری:

۳۰ تن تخم مرغ روزانه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

۳۰ تن تخم مرغ روزانه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

شهرکرد- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به تامین تخم مرغ برای ماه رمضان، گفت: ۳۰ تن تخم مرغ روزانه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

جهانبخش مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۳۰ تن تخم مرغ روزانه در چهارمحال و بختیاری توزیع می‌شود، اظهار داشت: بخشی از تخم مرغ مورد نیاز در استان تولید می‌شود و بخشی دیگر از استان‌های دیگر وارد می‌شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر میزان هفت تن از نیاز استان در داخل استان تولید می‌شود و ۲۳ تن از استان‌های همجوار وارد و توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمبودی در زمینه تخم مرغ در سطح استان گزارش نشده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: نظارت‌های مستمر در زمینه توزیع تخم مرغ در سطح استان در حال انجام است.

کد مطلب 5190615

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