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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۵:۴۵

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت عنوان کرد؛

تغذیه نوجوانان روزه دار چگونه باشد/اهمیت مصرف ویتامین ها

تغذیه نوجوانان روزه دار چگونه باشد/اهمیت مصرف ویتامین ها

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در ارتباط با تغذیه نوجوانان روزه دار در ماه مبارک رمضان نکاتی را متذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی، با اشاره به توصیه‌های تغذیه‌ای روزه داری در شرایط خاص و گروه‌های ویژه، افزود: نوجوانانی که به سن تکلیف رسیده و توان جسمی کامل دارند و به عبارت دیگر وزن و قد متناسب با سن خود را دارند، بر اساس تکلیف دینی باید با رعایت نکاتی روزه کامل بگیرند.

وی با بیان اینکه نوجوانان هنگام روزه داری از مصرف زیاد مواد قندی و شیرین در وعده سحری اجتناب کنند چون مصرف این مواد سبب افت قند خون شده و توانایی یادگیری آنها را در طول روز کاهش می‌دهد، اظهار کرد: نوجوانانی که سال نخست روزه داری را آغاز می‌کنند به علت گذراندن دوران رشد به توجهات بیشتری نیاز دارند. رعایت تنوع و تعادل در استفاده از تمامی گروه‌های غذایی بسیار مهم و ضروری است؛ منابع خوب پروتئینی (انواع گوشت، ماهی، تخم مرغ و حبوبات) باید در برنامه غذایی آنها گنجانده شود.

عبداللهی ادامه داد: همچنین والدین باید از دریافت کافی گروه شیر و لبنیات در این افراد مطمئن شوند؛ نوجوانان علاقه خاصی به خوردن انواع هله هوله‌ها و مواد غذایی کم ارزش دارند که فقط پر کننده معده هستند که در ایام روزه داری نباید مصرف شوند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: این گروه سنی از منابع غذایی آهن و روی، ویتامین A و ویتامین B12 از جمله انواع گوشت، حبوبات، تخم مرغ، شیر و لبنیات، انواع خشکبار و مغزها که در رشد و خونسازی نقش دارند، در ایام روزه داری به مقدار کافی مصرف کنند.

کد مطلب 5190616

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