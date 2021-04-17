تغذیه نوجوانان روزه دار چگونه باشد/اهمیت مصرف ویتامین ها

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی، با اشاره به توصیه‌های تغذیه‌ای روزه داری در شرایط خاص و گروه‌های ویژه، افزود: نوجوانانی که به سن تکلیف رسیده و توان جسمی کامل دارند و به عبارت دیگر وزن و قد متناسب با سن خود را دارند، بر اساس تکلیف دینی باید با رعایت نکاتی روزه کامل بگیرند.

وی با بیان اینکه نوجوانان هنگام روزه داری از مصرف زیاد مواد قندی و شیرین در وعده سحری اجتناب کنند چون مصرف این مواد سبب افت قند خون شده و توانایی یادگیری آنها را در طول روز کاهش می‌دهد، اظهار کرد: نوجوانانی که سال نخست روزه داری را آغاز می‌کنند به علت گذراندن دوران رشد به توجهات بیشتری نیاز دارند. رعایت تنوع و تعادل در استفاده از تمامی گروه‌های غذایی بسیار مهم و ضروری است؛ منابع خوب پروتئینی (انواع گوشت، ماهی، تخم مرغ و حبوبات) باید در برنامه غذایی آنها گنجانده شود.

عبداللهی ادامه داد: همچنین والدین باید از دریافت کافی گروه شیر و لبنیات در این افراد مطمئن شوند؛ نوجوانان علاقه خاصی به خوردن انواع هله هوله‌ها و مواد غذایی کم ارزش دارند که فقط پر کننده معده هستند که در ایام روزه داری نباید مصرف شوند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: این گروه سنی از منابع غذایی آهن و روی، ویتامین A و ویتامین B12 از جمله انواع گوشت، حبوبات، تخم مرغ، شیر و لبنیات، انواع خشکبار و مغزها که در رشد و خونسازی نقش دارند، در ایام روزه داری به مقدار کافی مصرف کنند.