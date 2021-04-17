حسین قورچیان صداگذاری «کولبرف» را به پایان رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، صداگذاری فیلم «کولبرف» به نویسندگی و کارگردانی میلاد منصوری و تهیه‌کنندگی سید روح‌الله حسینی لرگانی توسط حسین قورچیان به پایان رسید.

حسین قورچیان یکی از صداگذاران ایران است که در زمینه طراحی و ترکیب صدا فعالیت می‌کند. قورچیان در کنار جوایز داخلی به تازگی پنجمین جایزه بین‌المللی طراحی صدای فیلم را دریافت کرده است. وی جوایزی از گانادور مکزیک برای فیلم کوتاه «نفس»، فروستبیت آمریکا برای «ساختمان شماره ۱۳»، ملبورن استرالیا برای «فروزان» و پونای هند برای فیلم کوتاه «بازگشت» را برای سینمای ایران به دست آورده است. قورچیان بیشترین جوایز بین‌المللی را برای طراحی صدای سینمای ایران تاکنون دریافت کرده است.

«کولبرف» اولین فیلم بلند میلاد منصوری است که پیش از این سابقه ساخت ۵ فیلم کوتاه به نام‌های «میم»، «شکلات»، «اگزیت»، «مستر کلینر» و «سربست» و همچنین دستیاری کارگردان در سریال‌هایی مانند علی‌البدل و پایتخت پنج را در کارنامه خود دارد. منصوری برای فیلم کوتاه «سربست» عقاب طلایی جشنواره سینماتوگراف آسیا را دریافت کرده است.

«کولبرف» با گذراندن مراحل فنی برای ارسال به جشنواره‌های مختلف آماده می‌گردد.

بازیگران فیلم عبارتند از حسین سلیمانی، حسین مهری، دنیز متوسلی، مهتاب ثروتی، چیا بابامیری، علی فراستی، آرتین امجدی، با حضور پیام احمدی‌نیا و با هنرمندی زنده‌یاد علی انصاریان.

میلاد منصوری نویسنده و کارگردان، سید روح‌الله حسینی لرگانی تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار، مهدی رضایی مدیر فیلمبرداری، فرشید احمدی مدیر صدابرداری، عماد خدابخش تدوینگر، حسین قورچیان صداگذار، فرهاد عسگری طراح صحنه، مریم میرباقری طراح لباس، محمدرضا میرباقری طراح گریم، امیرحسین خنجری طراح بدلکاری، ایمان کریمیان جلوه‌های ویژه میدانی، میثم بیدقی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، رویا بابابیگی منشی صحنه، هادی قنبری مدیر تولید، کیمیا پوراحمد عکاس، چیا بابامیری مشاور لهجه، سینا افشار طراح گرافیک، آوا فیاض مدیر تبلیغات و روابط عمومی عوامل این فیلم هستند.