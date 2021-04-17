نوبخت، فتاح و اسلامی از قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی عصر دیروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ با همراهی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با حضور در قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

پیش از این خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود قرار است طی سال جاری یک باند از قطعه دو آزادراه تهران – شمال که با پیشرفت خوبی در حال انجام است، احداث شود.

به گفت معاون وزیر راه، در این پروژه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به همراه هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی فعال هستند.

خادمی افزود: این پروژه به منابع مالی سنگینی نیاز دارد و شرکت ساخت به عنوان نماینده دولت تا کنون حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به همراه بنیاد مستضعفان به‌عنوان سرمایه‌گذار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا این پروژه طبق برنامه در سال جاری به بهره‌برداری برسد.