  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۴۰

نوبخت، فتاح و اسلامی از قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال بازدید کردند

نوبخت، فتاح و اسلامی از قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال بازدید کردند

رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مستضعفان به همراه وزیر راه و شهرسازی از مراحل ساخت و ساز در قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی عصر دیروز جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ با همراهی محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با حضور در قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

پیش از این خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود قرار است طی سال جاری یک باند از قطعه دو آزادراه تهران – شمال که با پیشرفت خوبی در حال انجام است، احداث شود.

به گفت معاون وزیر راه، در این پروژه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به همراه هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی فعال هستند.

خادمی افزود: این پروژه به منابع مالی سنگینی نیاز دارد و شرکت ساخت به عنوان نماینده دولت تا کنون حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به همراه بنیاد مستضعفان به‌عنوان سرمایه‌گذار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا این پروژه طبق برنامه در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 5190671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها