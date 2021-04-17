تلویزیون پول خوبی برای پخش«مهران» داد/به فکر اکران سینمایی نیستیم

رقیه توکلی کارگردان فیلم سینمایی «مهران» که پیش از اکران عمومی در سینماها در ایام نوروز ۱۴۰۰ از تلویزیون پخش شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران سینمایی این اثر گفت: وقتی مساله پخش تلویزیونی فیلم پیش از اکران سینمایی آن با من مطرح شد طبیعتاً من ناراحت شدم چون دوست داشتم فیلمم ابتدا اکران سینمایی داشته باشد و سپس نمایشهای دیگر را تجربه کند من «مهران» را برای مدیوم سینما ساخته بودم و دوست داشتم ابتدا در سینما به نمایش دربیاید اما فیلم به طور کلی محصول فارابی است بنابراین من باید هر تصمیمی که آنها میگرفتند، قبول میکردم. ولی با توجه به اینکه سینماها مدام تعطیل هستند و فیلمها اکران خوبی را تجربه نمیکنند به این نتیجه رسیدم که پخش تلویزیونی در این شرایط میتواند اتفاق خوبی باشد.
توکلی ادامه داد: چون به این موضوع فکر کردم که فیلمهایی که ستارههای زیادی داشتند و از تبلیغات برخوردار بودند به دلیل کرونا نتوانستند فروش خوبی داشته باشند ضمن اینکه خیلی از فیلمهای دیگر هنوز در صف اکران هستند. از سوی دیگر متوجه شدم که تلویزیون پول خوبی برای پخش دو نوبتی فیلم داده است. همه این موضوعات دست به دست هم داد تا به این نتیجه برسم که پخش تلویزیونی اتفاق بدی نیست چون فیلم دیده میشود، پول سرمایه گذار برمیگردد و… به همین دلیل با این مساله کنار آمدم.
وی افزود: من خودم اصولاً خیلی به تماشای برنامههای تلویزیون نمینشینم، پیش از پخش تلویزیونی «مهران» هم فکر میکردم همه مثل من هستند ولی با پخش فیلم از تلویزیون بازخوردهای خوبی گرفتم و متوجه شدم این مدیوم هم بیننده دارد. ضمن اینکه خوشبختانه حتی یک نقد منفی هم درباره فیلم ندیدم.
توکلی در بخش دیگر از صبحتهایش درباره توافقات مالی با تلویزیون عنوان کرد: من از توافقات مالی اطلاعی ندارم ولی میدانم که تلویزیون پول خوبی بابت پخش دو نوبتی «مهران» داده است یعنی پرداختیهای آنها نسبت به پخش فیلمهای دیگر بیشتر بود چون هم فیلم من و دو فیلم جشنواره فیلمهایی بودند که اولین پخش خود را تجربه میکردند. برای مثال «یدو» هم محصول فارابی بود. این فیلم به همراه «مهران» در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده بودند. ضمن اینکه من «مهران» را خیلی ارزان ساخته بودم. این فیلم در شهر خودم و با مدیریتی که داشتیم ارزان تمام شد و پولی که تلویزیون داد باعث شد بخش زیادی از هزینههای ساخت «مهران» بازگردد که فکر میکنم اتفاق خوبی بود.
این کارگردان بیان کرد: وضعیت اکران سینمایی این فیلم هنوز مشخص نیست. در این یک سال و نیم کرونایی هیچ فیلمی به صورت درست اکران نشده، تعطیلیهای چندباره هم به سینماها و هم به فیلمها ضربه زده است از همین رو من فکر میکنم خیلی از سینماگران برای اینکه سرمایه شأن برگردد باید به اکران آنلاین روی بیاورند. با توجه به اینکه بازه مناسبی برای اکران فیلمها نداشتیم تعداد فیلمهای باقی مانده پشت سد اکران هم بسیار زیاد شده است. از همین رو دیگر خیلی به این فکر نمیکنم که «مهران» اکران سینمایی داشته باشد یا نه.
وی در پایان گفت: نمیدانم فارابی برای اکران سینمایی «مهران» چه برنامهای دارد ولی میدانم از تصمیمی که برای فروش فیلم به تلویزیون گرفته بودند خیلی راضی بودند. من هم به عنوان یک فیلمساز خوشحال میشوم که سرمایه گذارم از فیلمی که من ساختهام، راضی است.
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