فعالیت تعداد ۱۵۵ واحد گوساله و بره پرواری صنعتی در آذربایجان غربی

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد ۱۱۲و احد گوساله پرواری به ظرفیت یک هزار و ۴۶۹ رأس، تعداد ۴۳ واحد بره پرواری صنعتی به ظرفیت پنج هزار و ۲۳۰ رأس در استان فعالیت می‌کنند و مابقی دام‌ها در سیستم‌های روستایی و سنتی پرورش داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه پرواربندی به عنوان راهکاری برای افزایش بازدهی دام به شمار می‌رود، تصریح کرد: پرواربندی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند ظرفیت بازدهی را در هر واحد دامی افزایش داده و همزمان با افزایش تولید گوشت، کیفیت لاشه را نیز افزایش دهد. همچنین این روش موجب اشتغال زایی، کاهش واردات گوشت، اقتصادی شدن و سوددهی بیشتر واحدهای تولیدی است و امروزه موردتوجه پرورش دهندگان بیشتری واقع شده است.

بستانچی ادامه داد: برای خرید ۳ هزار و ۸۷۵ رأس دام در این واحدها، بیش از ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به ازای هر رأس بره پرواری یک هزار و ۲۰۰ میلیون تومان و به ازای هر رأس گوساله پرواری ۷ میلیون تومان از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: از این واحدها در مجموع بیش از ۵۸۱ هزار تن گوشت قرمز سالانه تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی همچنین تأمین بخشی از نیاز جامعه به پروتئین حیوانی در راستای تحقق نسبی استقلال غذایی دامی، افرایش تولیدات ظرفیت دامی، جلوگیری از کشتار دام‌ها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود، فرآیند نمودن تولیدات زراعی و افزایش ارزش افزوده محصولات زراعی، ایجاد اشتغال و به وجود آوردن در آمد صحیح برای جامعه و حفظ مراتع با جلوگیری و کم نمودن فشار چرای دام را از اهداف پرواربندی بره و گوساله عنوان کرد.