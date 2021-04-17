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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۵:۱۷

مهر خبر می‌دهد؛

جهادباتشکل‌ها درباره نرخ گندم توافق کرد/خاوازی بدنبال تائیدروحانی

جهادباتشکل‌ها درباره نرخ گندم توافق کرد/خاوازی بدنبال تائیدروحانی

شنیده‌ها حاکی از آن است که تشکل‌های بخش کشاورزی با وزارت جهادکشاورزی درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده اند و قرار است وزیر جهاد رضایت رئیس جمهور را روی این نرخ جلب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماه‌ها کشمکش بر سر قیمت خرید تضمینی گندم، سرانجام در جلسه هفته قبل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، مسئولان دولتی عضو شورا برای اصلاح قیمت متقاعد شدند و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی با کمک تشکل‌های کشاورزی آنالیز قیمت تمام شده گندم را بررسی و براساس آن قیمت پیشنهادی را به جلسه این هفته شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ارائه کند.

پیگیری‌ها و شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی درباره قیمت جدید خرید تضمینی گندم به توافق رسیده اند. یک منبع آگاه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: قرار است وزیر جهاد کشاورزی رئیس جمهور را برای پذیرش این قیمت متقاعد کند.

براین اساس چنانچه وزیر جهادکشاورزی بتواند نظر مساعد رئیس جمهور روی قیمت جدید را جلب کند، شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک احتمالاً در جلسه روز دوشنبه ۳۰ فروردین، نرخ مذکور را نهایی و اعلام خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد ۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمت گذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و به نرخ عادلانه ای افزایش داد (جزئیات بیشتر را اینجا و اینجا بخوانید).

نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد و خبرگزاری مهر هم در میزگردی، به ابعاد این قیمت گذاری ناعادلانه پرداخت (مشروح میزگرد مهر).

با تشکیل شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گندمکاران کشور هم امیدوار بودند پیش از شروع برداشت گندم، شورا اقدام به اصلاح قیمت کند اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت بدلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت، با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته خبرگزاری مهر نامه‌ای را منتشر کرد که در آن بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴,۰۰۰ تومان برای گندم، خواستار بازنگری در آن شده بود.

گندم محصولی استراتژیک و مهم‌ترین محصول زراعی کشور است که در تمام دنیا به دلیل نقشی که در تأمین امنیت غذایی دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما نیز مقام معظم رهبری بارها بر لزوم خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله گندم تاکید کردند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی اثر کردن تحریم‌ها، همواره توجه ویژه ای به آن داشتند. این درحالی است که عادلانه بودن قیمت خرید تضمینی تأثیر زیادی در افزایش تولید گندم دارد و تعیین نرخ ۴۰۰۰ تومانی برای این محصول، موجب دلسردی و نارضایتی کشاورزان و تولیدکنندگان شده است. عدم تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم موجب کاهش تولید، افزایش قاچاق محصول، بیکاری کشاورزان و مهاجرت آنها به حاشیه کلان شهرها، تولید بیش از اندازه محصولاتی که روی دست تولیدکننده می‌ماند و دولت ناچار به خرید توافقی آنها می‌شود از جمله سبزی و صیفی و در نهایت وابستگی کشور به خارج از مرزها برای واردات گندم می‌شود.

کد مطلب 5191103

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    نظرات

    • علی حمودی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      34 1
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      من کشاورز هستم کمتر از ۷هزار تومان گندم تحویل نمیدیم تا برج ۸صبر میکنیم تا ۱۰ هزار تومان هم می رسه چرا یارانه نان کشور را باید کشاورز بدبخت از جیبش بده
    • مجید IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      16 2
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      سلام‌حتی‌۶۰۰۰هزارهم‌بخرن‌کم‌هست‌‌کود‌هر‌کیسه‌شده‌۵۵۰هزارتومان‌پول‌اب‌پول‌بدر‌پول‌کارگر‌..غیره‌‌چجوری‌۴۰۰۰هزار‌بدن‌هیچکس‌نمیده‌
    • هادی IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      6 2
      پاسخ
      باتشکرازخبرگزاری مهرکه به جدپیگیرمشکلات کشاورزان بخصوص قیمت ناعادلانه گندم میباشد
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      9 3
      پاسخ
      دیگه زمینها از بی ابی خشک شدن چه فرقی میکنه قیمت گندم چند باشه
    • IR ۰۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      من گندم قایم مکنم تا برج 8هر کیلو بفروشم به مصرف کنند 10تومان
    • ? IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      4 0
      پاسخ
      حیف آب که باهاش گندم کشت کنی. کشاورز باید محصولی کشت کنه که دولت قیمت گذاری نکنه. هر چیزی که دولت دست گذاشت روش آخرش ضرر
    • حسین IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      6 0
      پاسخ
      خیلی قیمت گندم کم هس واقعلا شرم باد به دولت
    • حسن IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      من 6 هزار تومن دادم بذر خریدم چطوری بدم 4 تومن زیر 7 تومن نمیدم
    • بهراد IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      بیست هکتار گندم فروختم به دامدارها 500 میلیون خدا بده برکت کاری هم به قیمت گندم ندارم دیگه گندم نمیکارم
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      گندم باید کیلویی هشت هزار تومان بشه تا برای کشاورز مرقوم بسر فه باشه حسن یک کشاورز از گرگان روستای حیدرآباد
    • اسدالله مرتضی AE ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من پارسال دویست سی تن گندم به دولت دادم امسال زير هفت هزار باشه میدم به گوسفندم

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